Zderzenie tramwajów na warszawskiej Woli. Osiem osób rannych i ogromne korki

derzenie dwóch tramwajów na warszawskiej Woli. Jeden skład wypadł z szyn. Osiem osób zostało rannych, a w wyniku zdarzenia powstał ogromne utrudnienia w ruchu na Woli i w Śródmieściu.Jak twierdzą świadkowie zdarzenia, do których dotarli reporterzy radia RMF FM, do zderzenia tramwajów doszło prawdopodobnie po tym, jak jeden ze składów na zakręcie wypadł z szyn i uderzył w tramwaj nadjeżdżający z przeciwka. Skrzyżowanie Okopowej i alei Solidarności zostało zablokowane.Osiem osób zostało rannych. Ich zdrowiu prawdopodobnie nie zagraża niebezpieczeństwo, pierwsza pomoc udzielana jest w karetkach, które przyjechały na miejsce zdarzenia. W okolicy tworzą się ogromne korki. Usuwanie skutków wypadku będzie trwało prawdopodobnie do późnych godzin wieczornych. 9 linii tramwajowych jeździ objazdami.Źródło: RMF FM