Internauci trollują premiera. Morawiecki napisał "oczywistą oczywistość" o przemocy domowej

Internauci nie prędko wybaczą rządowi próbę nowelizacji ustawy o przemocy domowej. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

M





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Mamy wiele rodzajów owoców pestkowych w Polsce. Jedne są fioletowe, inne czerwone, a wprawny sadownik może również wyhodować zielone. Polskie sadownictwo to ważna dziedzina gospodarki narodowej. Do napisania kolejnego banału nominuję: @wielkrop2017 — Tamara #FBPE (@Tamara10612) 2 stycznia 2019

W mediach prezentowane są codziennie różne filmy. Są tam komedie, horrory, dramaty, a także filmy zawierające elementy fantastyki. Jednak w realizację każdego z nich zaangażowany jest montażysta.

Do napisania kolejnego banału nominuję: @leva_joanna — Kaśka B. (@wielkrop2017) 2 stycznia 2019

ateusz Morawiecki napisał coś tak oczywistego na temat karania za przemoc domową, a jednocześnie tak niezgodnego z przedłożonym projektem ustawy, że na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Większość wytyka premierowi brak konsekwencji w działaniu i żąda dymisji, ale są też piękne opowieści o maślanym maśle."Każdy akt przemocy domowej, ten jednorazowy, i ten powtarzający się, musi być traktowany stanowczo i jednoznacznie" – stwierdził na Twitterze Mateusz Morawiecki . Wypowiedź premiera stoi w kontrze do projektu nowelizacji ustawy, która - kolokwialnie mówiąc - dopuszcza jedno pobicie małżonka.Na komentarze nie trzeba było długo czekać. "Gdy idzie lato robi się ciepło i wtedy ubieramy się lżej, jednak jesienią poranki bywają już chłodniejsze i wtedy można się przeziębić. Do napisania kolejnego banału nominuję..." – napisał pewien internauta. I się zaczęło, kolejni komentujący pisali banały o roślinach pestkowych, czy światowej kinematografii.Przypomnijmy, że w projekcie ustawy pojawił się zapis o nietraktowaniu "jednorazowego" pobicia jako przemocy domowej oraz o tym, że Niebieskiej Karty nie da się założyć bez zgody ofiary. Mateusz Morawiecki szybko zreflektował się i zwrócił projekt ustawy do wnioskodawców w celu "wyeliminowania wszystkich wątpliwych zapisów".Wygląda na to, że w ostatnich miesiącach PiS obrał nowatorską strategię rządzenia. Najpierw generuje problem, jak w przypadku podwyżki cen energii, a potem w świetle kamer zaczyna go rozwiązywać. Zupełnie jak w starym żydowskim dowcipie o kozie, tyle że wyborcom jest coraz mniej do śmiechu.