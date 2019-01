Koniec złudzeń pod Wawelem. Oficjalnie anulowano umowę przejęcia Wisły Kraków

Oficjalnie anulowano umowę przejęcia Wisły. Krakowski klub jest na skraju upadku. • Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

środowy wieczór oficjalnie unieważniono umowę przejęcia Wisły Kraków. I choć więcej szczegółów ma zostać podanych podczas konferencji prasowej zaplanowanej dopiero na piątek, to jedno jest pewne... Wisła nie dostała wyczekiwanych 12 mln zł i sytuacja słynnego klubu jest dramatyczna.Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków oficjalnie potwierdziło w specjalnie wydanym komunikacie , że unieważniono umowę dotyczącą przejęcia Wisły Kraków SA przez Vanna Ly i Matsa Hartlinga. Tym samym jedynym akcjonariuszem krakowskiego klubu jest Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków.Na stanowisko Prezesa Zarządu Wisły Kraków SA powołano Tadeusza Czerwińskiego. Jednak wybór prezesa nie rozwiązuje problemów Wisły. Piłkarze, którzy od tygodni nie otrzymują wypłaty za grę liczyli na 12 milionów złotych, za które klub miał zostać przejęty przez fundusze Alelega oraz Noble Capital Partner. Pieniądze miały wpłynąć do 28 grudnia. Krakowski klub zadłużony jest na około 30 milionów złotych, tymczasem Towarzystwo Sportowe nie dysponuje wystarczającymi środkami, aby spłacić długi. Najpilniejsze płatności to zaległe pensje piłkarzy i wpłaty do ZUS.