Świat już nigdy nie będzie taki sam. Niemiecki minister zapowiedział ważną zmianę na ich autostradach

Niemieckie autostrady będą płatne od października 2020 roku. • Fot. Marcin Olejniczak / Agencja Gazeta

iele rzeczy można powiedzieć o niemieckich autostradach, ale jedna rzeczy była ich wielkim atutem – darmowe przejazdy. Można było zjechać Niemcy wzdłuż i wszerz nie płacą ani jednego eurocenta. Niestety, ma się to zmienić. Minister transportu już nawet wyznaczył datę.Wszyscy kierowcy samochodów osobowych poruszający się po niemieckich autostradach od października przyszłego roku będą musieli wykupić winietę. Koszt naklejki na szybę będzie zależny od trzech czynników: okresu, jak długo chcemy jeździć, pojemności silnika oraz szkodliwości spalin wydobywających się z rury wydechowej naszego pojazdu.Na razie nie są jeszcze znane koszty winiet. Obowiązek zapłaty za przejazd autostradami ma dotyczyć wszystkich obcokrajowców. Obywatele Niemiec koszt winiety będą mogli sobie odliczyć od opłacanego na rok podatku drogowego.Ocenia się, że na samych opłatach za przejazd autostradami do budżetu Niemiec wpłynie około pół miliarda euro rocznie. Zdobyte w ten sposób środki mają wrócić do kierowców w postaci inwestycji w infrastrukturę drogową.