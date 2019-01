Afera z Wisłą Kraków jeszcze bardziej absurdalna. Zgodę na transfer właśnie otrzymał... Kuba Błaszczykowski

Transfer Kuby Błaszczykowskiego stoi pod znakiem zapytania • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

iedy wydawało się już, że sprawa z Wisłą Kraków nie może być bardziej dziwaczna, okazuje się, że to wcale nie koniec. Niemiecki klub Jakuba Błaszczykowskiego wyraził zgodę piłkarza na... jego transfer do Krakowa. A tymczasem Biała Gwiazda musi opuścić Ekstraklasę.To nie koniec absurdalnej sagi z krakowskiego stadionu . Klub Wisła Kraków, który w czwartek został zawieszony przez PZPN i prawdopodobnie będzie musiał opuścić Ekstraklasę , wreszcie może... przyjąć w swoje szeregi nowego piłkarza. To nie kto inny, jak Jakub Błaszczykowski.Jak informuje niemiecki "Bild", polski piłkarz dostał od kierownictwa od Vfl Wolfsburg zgodę na bezgotówkowy transfer do krakowskiego klubu. W czwartkowy poranek Błaszczykowski nie poleciał już nawet z kolegami z niemieckiej drużyny do Faro w Portugalii na mecz.Transfer ma być już więc ustalony, ale nie wiadomo, czy faktycznie dojdzie do skutku. Błaszczykowski, który w Wiśle Kraków grał już w latach 2005-2007 i tam rozpoczął karierę, może bowiem nie wrócić do klubu-matki właśnie z powodów olbrzymich problemów "Białej Gwiazdy".Przypomnijmy, że krakowski klub zadłużony jest na około 30 mln zł, tymczasem Towarzystwo Sportowe nie dysponuje wystarczającymi środkami, aby spłacić długi. Szansą dla klubu miało być jego przejęcie za 12 milionów przez Vanna'y Ly i Matsa Hartlinga , jednak umowę w końcu unieważniono Źródło: "Bild"