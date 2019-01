Agnieszka Grochowska miała wypadek. Doszło do niego na planie filmowym we Włoszech

Agnieszka Grochowska przeżyła groźny wypadek • Fot. Maciej Zienkiewicz / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

ak ujawniono, Agnieszka Grochowska przeżyła we Włoszech chwile grozy. Podczas kręcenia nowego serialu polska aktorka miała poważny wypadek samochodowy. Jej auto dachowało. Agnieszka Grochowska , którą w ubiegłym roku mogliśmy podziwiać m.in. w serialu "Nielegalni", ostatnio dużo gra za granicą. Niedługo będzie można ja zobaczyć we włosko-szwedzkim serialu "Sanctuary" i amerykańsko-brytyjskim filmie "Teen Spirit".Jednak podczas pracy na planie w Rzymie Grochowska przeżyła poważny wypadek samochodowy. "Samochód dachował, moja koleżanka, która prowadziła, była poważniej ranna" – powiedziała aktorka w rozmowie z magazynem "Dobry Tydzień". Na szczęście, polskiej aktorce nic się nie stało – miała tylko zadrapania."Poczułam na własnej skórze, jak ulotne jest życie, jak łatwo i bez sensu może się skończyć... Obiecałam sobie, że będę się cieszyła wszystkim i pytanie: 'Po co?' zastąpi: 'Dlaczego nie'" – stwierdziła Agnieszka Grochowska we wspomnianym wywiadzie.Źródło: "Dobry Tydzień"