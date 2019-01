Suski ujawnia plan PiS. Taki mają scenariusz na rok wyborczy

Konstytucja RP Rozdział XII ZMIANA KONSTYTUCJI Art. 235.

Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.