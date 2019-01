"Wulgaryzm był jedynie środkiem". Sąd Okręgowy w Poznaniu uniewinnił "wkur..." Polki

Sąd Okręgowy w Poznaniu uniewinnił dziś kobiety, które trzymały transparent z napisem "Jesteśmy wkur...". • Fot. Piotr Skornicki / Agencja Gazeta Data

ąd Okręgowy uniewinnił Izabelę Dudziak-Dorożko i Grażynę Kretkowską, oskarżane o to, że stały przed komisariatem policji z transparentem "Jesteśmy wkur...". Sąd orzekł, że wulgaryzmy mieściły się w konstytucyjnym prawie do swobody wypowiedzi."Manifestowanie przed komisariatem policji z transparentem 'Jesteśmy wkur...' nie jest społecznie szkodliwe, lecz mieści się w konstytucyjnym prawie do swobody wypowiedzi" – tak brzmi piątkowe orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu . Izabela Dudziak-Dorożko i Grażyna Kretkowska mogą odetchnąć – nie będą musiały płacić grzywny.Cała historia zaczęła się w 2017 roku, gdy żona prezydenta Poznania Joanna Jaśkowiak podczas Strajku Kobiet słowami "jestem wkur..." podsumowała rządy Prawa i Sprawiedliwości. Te same słowa trafiły później na transparent, który trzymały protestujące kobiecy w ramach akcji solidarnościowej z Jaśkowiak. Stały z transparentem przed komendą policji w Poznaniu.Jaśkowiak została oskarżona o publiczne wykrzykiwanie wulgarnych słów w miejscu publicznym. Sąd pierwszej instancji wyznaczył grzywnę w wysokości 1 tys. zł, ale żona prezydenta Poznania odwołała się od tego wyroku. Sąd Okręgowy uniewinnił ją. Obecnie Joanna Jaśkowiak jest radną w swoim mieście, zdobyła 30 tys. głosów.Można powiedzieć, że Dudziak-Dorożko i Kretkowska zostały potraktowane "ulgowo" , sąd pierwszej instancji wyznaczył grzywnę w wysokości 100 złotych od każdej z nich. Kobiety odwołały się od wyroku i również wygrały. Sąd uznał, że wulgaryzm był jedynie środkiem do osiągnięcia celu.– Należy mieć na uwadze kontekst sytuacyjny, w jakim działały obwinione. Ich zachowanie nie było oderwane od otaczającej je rzeczywistości. Nie było nakierowane na wywołanie zgorszenia, naruszenie dobrych obyczajów, spokoju społecznego – podkreślała sędzia podczas ogłaszania wyroku.[i]Źródło: "Gazeta Wyborcza"[ /i]