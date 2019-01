Co się z panem stało? Były przyjaciel Czaputowicza o jego przemianie: "Nie mielibyśmy o czym rozmawiać"

Jacek Czaputowicz, szef MSZ zaatakował ostatnio Donalda Tuska • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

Powiedzieć, że trzeba być pozbawionym przyzwoitości, by mówić takie rzeczy, to nic nie powiedzieć!



Jacek Czaputowicz: Donald Tusk w Radzie Europejskiej znalazł się jako reprezentant Niemiechttps://t.co/IQ3Bi0slU7 — Jarosław Makowski (@Makowski_Jaro) 3 stycznia 2019

ak bardzo polityka zmieniła Jacka Czaputowicza? Szef MSZ zabłysnął ostatnio stwierdzeniem, że Donald Tusk nie reprezentuje w Radzie Europejskiej Polski tylko Niemcy. – Działania ministra Czaputowicza na tym stanowisku oceniam niestety bardzo źle, ale widać, że z punktu widzenia prezesa ten "eksperyment” mu się udał. Bo minister wiernie broni linii PiS. Szkoda tylko, że doprowadza go to do tak głupich i absurdalnych wypowiedzi – mówi w rozmowie z naTemat Marek Kossakowski, były przyjaciel Czaputowicza. Marek Kossakowski , współprzewodniczący Partii Zieloni , były współpracownik Jacka Czaputowicza w ruchu Wolność i Pokój: Poznaliśmy się prawdopodobnie jeszcze w czasie karnawału "Solidarności”, choć dokładnych okoliczności już nie pamiętam. Natomiast potem razem siedzieliśmy w Białołęce, w obozie dla internowanych. I tam rzeczywiście się chyba zaprzyjaźniliśmy. Co prawda nie siedzieliśmy - jak to się mówi w języku więziennym - pod jedną celą, ale spotykaliśmy się i często rozmawialiśmy.Moja bliska współpraca z Jackiem obejmowała lata 1986-88 w ruchu Wolność i Pokój. Jacek był jednym z nieformalnych liderów tego ruchu, w który ja również się zaangażowałem. Byliśmy bardzo bliskimi współpracownikami.Jacka już wtedy interesowały sprawy międzynarodowe. Pamiętam wiele wspólnie przegadanych nocy z ludźmi, którzy przyjeżdżali do nas z Zachodu – głównie zresztą byli to "lewacy”, młodzież z ruchów pacyfistycznych, antyatomowych, anarchistycznych, ekologicznych. Wydawaliśmy też z Jackiem różne gazetki, jeździliśmy po Polsce spotykać się z ludźmi. I ja bardzo dobrze wspominam tamtą współpracę.Zaskoczyło mnie niemiło. Natomiast wiem, że Jacek zawsze miał ambicje polityczne i to nie w jakimś złym tego słowa znaczeniu, że np. imponowała mu władza i że dążył do tego celu za wszelką cenę. On miał po prostu świadomość, że ma pewną wiedzę, pewne umiejętności, które w jego przekonaniu mogły się przysłużyć dla dobra kraju.Nie pochwalam jednak jego politycznego wyboru. Nie wiem co go skłoniło do romansu z PiS – czy chęć posiadania wpływu na politykę, czy ambicje. Nie chciałbym tego oceniać, bo z Jackiem spotykałem się w ostatnich latach tylko sporadycznie na ulicy. Pozdrawiamy się, ale nie rozmawiamy ze sobą.Nic nie wiem na temat tego epizodu z jego życia.Działania ministra Czaputowicza na tym stanowisku oceniam niestety bardzo źle, ale widać, że z punktu widzenia prezesa ten "eksperyment” mu się udał. Bo minister wiernie broni linii PiS. Szkoda tylko, że doprowadza go to do tak głupich i absurdalnych wypowiedzi.Nie chciałbym się bawić w psychologa, ale być może chce udowodnić członkom PiS, że nie jest miękki i niezdecydowany jak mogą go postrzegać. Dlatego od czasu do czasu wypowiada tezy skandaliczne, jak ta o Donaldzie Tusku, która nie ma zresztą żadnego uzasadnienia. Bo funkcja Tuska to nie jest funkcja narodowa i nie jest reprezentantem Polski, tylko wszystkich państw UE. Ani Niemiec, ani Polski.Wydaje mi się, że to dobry trop. Jacek chyba nigdy nie miał własnego zaplecza politycznego. Ale powtórzę, że w ostatnich latach nasze kontakty są wyłącznie sporadyczne.Przez telefon też bardzo dawno nie rozmawialiśmy. Nasze drogi całkowicie się rozeszły. Nie ma o czym rozmawiać i nie mam chyba takiej potrzeby. Nasz wspólny przyjaciel z dawnych lat, niemiecki dysydent Wolfgang Templin próbował z Jackiem rozmawiać, tłumaczył mu w Berlinie, że źle robi. Ja właściwie nie miałbym już w tej chwili ochoty z Jackiem rozmawiać.