Znowu głośno o Klaudiuszu Pobudzinie. Dostał świetną posadę w państwowej spółce

Klaudiusz Pobudzin został nowym nowym szefem Biura Prasowego Energi. • Screen z "Wiadomości" TVP

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Enerdze uważają chyba, że skoro Polacy mocno interesują się kwestią cen energii elektrycznej, przyda się ktoś, kto rzuci politykę informacyjną spółek energetycznych na nowe tory. Tą osobą ma być Klaudiusz Pobudzin.– Początek roku to świetny czas na podjęcie nowych wyzwań. Mam mnóstwo pomysłów. I od razu zabieram się do pracy – powiedział Klaudiusz Pobudzin w rozmowie z "Do Rzeczy".Pobudzin to wieloletni pracownik prawicowych mediów. Współtworzył Telewizję Trwam, a po przejęciu TVP przez PiS zarządzał m.in. Teleexpressem i Telewizyjną Agencją Informacyjną. W styczniu ubiegłego roku na stanowisku dyrektora TAI zastąpił go Jarosław Olechowski Ciekawe, czy w Enerdze również znajdzie zastosowanie słynne powiedzenie "wykręcić Pobudzina" , które w "Wiadomościach" TVP oznaczało materiał super zgodny z linią Prawa i Sprawiedliwości.Źródło: "Do Rzeczy"