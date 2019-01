Prezydent Koszalina szerze o stanie rodziców ofiar. Pomoc psychologiczna nie wystarczyła

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński powiedział, że rodziny ofiar dostały pomoc psychologiczną i psychiatryczną. • Fot. Koszalin Info

– Zapewniliśmy pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla rodzin – poinformował na nocnej konferencji prezydent Koszalina Piotr Jedliński. Dodał też informację o tym, co usłyszał na spotkaniu z częścią rodziców młodych kobiet, które zginęły w wyniku pożaru w escape roomie.– Oni proszą o jedno: chcą tę tragedią, która ich dotknęła, przeżyć w spokoju – mówił o rodzinach ofiar Piotr Jedliński. Prezydent miasta dodał, że bliskich ofiar otoczono nie tylko pomocą psychologiczną i lekarską. W kwestiach prawnych będą ich nieodpłatnie reperzentować koszalińscy adwokaci.Przyczyna tragedii nie jest znana. Policja wie już, kto jest właścicielem escape roomu. Z miejsca tragedii udało się uciec 25-letniemu mężczyźnie. Ma poparzenia pierwszego i drugiego stopnia, przebywa w szpitalu. Na razie nie można go przesłuchać.Joachim Brudziński potwierdził, że w wyniku pożaru w escape roomie zginęło pięć osób. Były to 15-letnie dziewczynki , które bawiły się na imprezie urodzinowej jednej z nich. Na udostępnionym przez portal Koszalin Info nagraniu widać bolesną rozmowę ojca jednej z dziewczynek ze strażakiem Tragiczny w skutkach pożar skomentował prezydent Andrzej Duda . "Druzgocąca tragedia w Koszalinie. Pięć radosnych, wchodzących w życie Dziewcząt zostało z życia wyrwanych. Niech Pan Bóg ma swojej opiece Ich Rodziców i Najbliższych. RiP" – napisał Andrzej Duda na Twitterze.