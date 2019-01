Jest wyjaśnienie, skąd nagły spadek formy Piotra Żyły. Chodzi o "przemianę osobowości"

Skoczek Piotr Żyła przeżywa kryzys formy • Fot. Marek Podmokly / Agencja Gazeta

Rafał Kot były fizjoterapeuta polskiej kadry skoczków U Piotrka przemiana osobowości o 180 stopni stłamsiła jego ekspresję. Do pewnego czasu przynosiło to efekty, bo przecież stawał na podium zawodów Pucharu Świata. Później jednak przestał sobie radzić z tą nową osobowością. Piotrka znam od dziecka, zawsze miał ten swój wesoły, spontaniczny świat. Tymczasem nagle przestał się odzywać, stał się człowiekiem zamkniętym w sobie. Nie wszystko jest zatem w porządku i tutaj upatruję przyczyny jego chwilowej niedyspozycji.

rzemiana osobowości o 180 stopni stłamsiła jego ekspresję – tak komentuje spadek formy Piotra Żyły były fizjoterapeuta polskiej kadry skoczków. Rafał Kot wyjaśnia, że polski zawodnik zmienił się i zamknął się w sobie.Piotr Żyła zakończył zawody w ramach Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku już w pierwszej serii. Oddał tak słaby skok, że nie wystarczyło to do awansu do serii drugiej . Kryzys formy skomentował w rozmowie ze Sportowymi Faktami Rafał Kot, były fizjoterapeuta polskiej kadry skoczków.Przypomnijmy, że i Piotr Żyła ostatnio przerwał swoją medialną ciszę. – Czasem mam takie poczucie, że chce mi się płakać – komentował polski skoczek w przerwie Turnieju Czterech Skoczni . W Innsbrucku Polak był dopiero 42.Źródło: sportowefakty.wp.pl