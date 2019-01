Ruszyły kontrole po tragedii w Koszalinie. Straż zamknęła podobny obiekt w tym samym mieście

W całej Polsce ruszyły kontrole escape roomów. • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

ragiczny wypadek z Koszalina z pewnością odbije się na tej gałęzi branży rozrywkowej w Polsce. Po pożarze, w którym zginęło pięć nastolatek, ruszyły kontrole pokoi zagadek. Strażacy ustalą, czy takie miejsca są bezpieczne.– Poleciłem wszczęcie kontroli we wszystkich tego typu obiektach w kraju. Kreatywność osób, które otwierają tego typu miejsca, jest wielka – mówił minister Joachim Brudziński. Strażacy skontrolowali już w piątek drugi działający w Koszalinie escape room. Efekt?"Wydana została decyzja o zaprzestaniu działalności. PSP chce dokładnie sprawdzić wszystkie dokumenty i możliwości ewakuacji" – napisał na Twitterze dziennikarz RMF FM Kuba Kaługa. W sobotę podobne kontrole przeciwpożarowe ruszyły w całej Polsce.W sobotę strażacy podali wstępne wnioski dotyczące escape roomu, w którym wybuchł fatalny w skutkach pożar . W lokalu było pełno niedociągnięć.– Urządzenia grzewcze były prawdopodobnie zbyt blisko materiałów palnych, znaleźliśmy świece, więc istniało niebezpieczeństwo używania ognia otwartego. Instalacje elektryczne były prowizoryczne – tłumaczył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Dodał, że do tragedii doszło m.in. z powodu braku możliwości skutecznej ewakuacji pomieszczenia.Z kolei prokuratura podała, że przyczyną śmierci pięciu nastolatek było zatrucie tlenkiem węgla. – Pożar prawdopodobnie wybuch w poczekalni escape roomu i odciął pracownika od możliwości udzielenia pomocy – powiedział prok. Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.Escape roomy to popularna forma rozrywki w Polsce. Serwis lockme.pl podaje, że w naszym kraju działają obecnie 364 firmy, będące właścicielami 1027 pokoi zagadek. Najwięcej pokoi jest w Warszawie – 122."Z informacji uzyskanych od policji wynika, że w Polsce działa ponad tysiąc obiektów typu escape room. Lista lokali została przekazana do Komendy Głównej PSP i komend wojewódzkich" – czytamy w komunikacie MSWiA Minister Joachim Brudziński zaapelował do właścicieli escape roomów, "aby do czasu zakończenia kontroli powstrzymali się od prowadzenia tej działalności". Przypomniał też, a raczej przestrzegł przed konsekwencjami prawnymi grożącymi za spowodowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia.Minister dodał też, że będzie apelował o zmianę przepisów dotyczących prowadzenia escape roomów. Przyznał, że po wstępnych kontrolach widać, że część z nich zostało zarejestrowanych, jako zwykła działalność gospodarcza. Właściciele muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.