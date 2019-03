Ukradł kilka paczek kawy i 8 lat spędził w psychiatryku. Adwokat: "Nie jestem w stanie tego zrozumieć"

Stanisław Belski w szpitalu spędził osiem lat, został tam skierowany za kradzież kawy. Krystian Broll za niesłuszne osadzenie w szpitalu psychiatrycznym domagał się 14,5 mln odszkodowania. Nie doczekał - zmarł w 2017 roku. • Fot. Dominik Gajda, Michał Łapecki / Agencja Gazeta

arunki są kiepskie, personel dokucza, poniża. Nigdy nie wiadomo, ile czasu osadzony spędzi w ośrodku zamkniętym. Czasami zdrowy człowiek karmiony jest lekami i poddawany elektrowstrząsom. Później ślini się, nie czuje rąk, nóg. Jest wrakiem. Nie pamięta nawet, jak się nazywa. Jeśli ma szczęście, to trafi na kogoś, kto pomoże mu udowodnić, że niesłusznie jest przetrzymywany w psychiatryku.

Krakowski adwokat Piotr Wojtaszak od lat dochodzi praw pacjentów umieszczonych w zamkniętych zakładach psychiatrycznych. I ma spore sukcesy. – Są sprawy z prawomocnym orzeczeniem sądu, który stwierdzał, że dana osoba w szpitalu nie powinna była spędzić ani jednego dnia – mówi nam Wojtaszak.



Krakowski adwokat Piotr Wojtaszak dochodzi praw osób, które zostały na długie lata zamknięte w szpitalach psychiatrycznych. • Fot. Dominik Gajda / Agencja Gazeta

Stanisław Belski po ośmiu latach w lutym 2016 roku wychodzi ze szpitala psychiatrycznego. • Fot. Dominik Gajda / Agencja Gazeta

Krystian Broll spędził ponad osiem lat w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Wyszedł w 2014 roku, trzy lata później zmarł. Nie doczekał 14,5 mln zł odszkodowania, o które walczył. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

Feliks Meszka spędził 11 lat w szpitalu psychiatrycznym. Na wolność wyszedł w 2015 roku, dwa lata później zmarł. • Fot. Domik Gajda / Agencja Gazeta

Tak było m.in. w przypadku Feliksa Meszki (11 lat w szpitalu za to, że miał grozić sąsiadom), Krystiana Brolla (8 lat, groźby karalne) czy Stanisława Belskiego (8 lat w szpitalu za kradzież kilku paczek kawy). Dwóch z nich zmarło kilka lat po opuszczenia murów szpitala.Adwokat: – Moim klientom został odebrany kawał życia, te osoby na kilkanaście lat trafiały do szpitala i przeżyły prawdziwą gehennę.– Pobyt w szpitalu psychiatrycznym w rozumieniu kodeksowym w ogóle nie jest karą. Ten środek zabezpieczający, który stosuje się w przypadku takich osób, jest to coś, co ma zabezpieczyć zarówno pacjenta, jak i społeczeństwo przed ewentualnym działaniem takiego człowieka. Jego zachowanie do końca nie jest przewidywalne. I to zarówno dla lekarzy, jak i dla wymiaru sprawiedliwości.Leczenie izolacyjne ma za zadanie doprowadzić tę osobę do takiego stanu zdrowia, żeby mogła po wyjściu ze szpitala funkcjonować w sposób prawidłowy w społeczeństwie.Tak, to prawda. W zamkniętych zakładach psychiatrycznych nie ma takiego obowiązku. Często przez bardzo długi czas ktoś faktycznie może nie wychodzić w ogóle na zewnątrz. A przecież przebywanie na świeżym powietrzu mogłoby tylko pomóc poprawić stan zdrowia.Albo dlatego że personel szpitala zwyczajnie nie chciał ich wyprowadzać, wskazując na różne przyczyny, albo nie było wystarczającej ilości osób z obsługi. Różne były powody.Dokładnie, w warunkach szpitalnych podawane są środki farmakologiczne. Natomiast więźniowie w zakładach karnych otrzymują je tylko w szczególnych przypadkach.Poza tym, osoby przebywające w szpitalach psychiatrycznych umieszczane są w salach dla chorych. Najczęściej na jednym oddziale jest około 50 osób. Ci ludzie mają ze sobą na co dzień do czynienia, nie mają żadnego ograniczenia w takich kontaktach. To czasami wpływa bardzo niekorzystnie na poszczególnych pacjentów.Zwłaszcza, że w tej samej sali znajdują się osoby agresywne, które usłyszały poważne zarzuty i ci, którzy usłyszeli bardzo błahy zarzut.Panu Stanisławowi mówiono, że po serii zabiegów elektrowstrząsów stan jego zdrowia się poprawi. Wykonano dwa zabiegi, po których pan Stanisław kategorycznie wycofał swoją zgodę. A to dlatego, że zauważył utratę pamięci, nie dostrzegał otaczającego go świata, nie czuł rąk, nóg, ślinił się. Praktycznie przez kilka dni leżał w łóżku. W ogóle się nie podnosił. Takie były skutki tego zabiegu.Dokładnie tak. Sąd orzekając środek zabezpieczający nie zaznacza, po jakim czasie osadzony ma wyjść ze szpitala na wolność. W trakcie leczenia lekarze przedkładają przed sądem opinie o stanie zdrowia takiego pacjenta.Przynajmniej raz na sześć miesięcy sąd musi wyznaczyć termin posiedzenia, podczas którego rozpozna sprawę osoby izolowanej w szpitalu. W szczególności zapoznaje się z przesłaną przez lekarzy opinią o stanie zdrowia w tym czy taka osoba może stanowić zagrożenie po wyjściu ze szpitala. Sąd ustala również, czy możliwe jest leczenie danej osoby w systemie ambulatoryjnym, czyli wolnościowym.Opinie moich klientów są bardzo zbieżne. Ale został im odebrany kawał życia, te osoby na kilkanaście lat trafiały do szpitala i przeżyły prawdziwą gehennę.Wszyscy moi klienci byli w ogromny sposób życiowo doświadczani: przyjmowali leki, mieli ograniczoną możliwość poruszania się, wychodzenia na świeże powietrze. Odbierali swój pobyt bardzo negatywnie.Słyszałem ostatnio z usta ordynatora jednego z oddziałów, że u nich w zimie były temperatury na poziomie 10-12 stopni. Pacjenci ciuchami i prześcieradłami utykali okna, żeby nie zawiewało. Często pacjenci narzekali na personel szpitali. Nie zauważali empatii, która jest konieczna przy tego typu schorzeniach.Dyrektor zakładu zamkniętego w Rybniku za opublikowanie na stronie szpitala tekstu pomawiającego pana Krystiana Brolla, jednego z pacjentów, został skazany wyrokiem karnym przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.Skoro jest wyrok skazujący za znieważenie, pomówienie pacjenta, są postępowania prokuratorskie prowadzone w kierunku ujawnienia danych wrażliwych, to na co mamy dalej mamy czekać? Czy kolejni pacjenci mają być znieważani przez tego dyrektora na stronie internetowej szpitala? To się zwyczajnie nie mieści w głowie.Dokładnie tak. Poza tym, wzrasta poczucie bezkarności wśród dyrekcji i personelu szpitali. Oni wiedzą, że źle zrobili. Mimo skazania ich wyrokiem karnym, nie ponieśli żadnych konsekwencji. No więc o czym mówimy...Z pewnością tak. Powiem więcej: dowodzą tego orzeczenia sądu i zarzuty, jakie są podnoszone przez pacjentów. Są prowadzone postępowania przez różne prokuratury: Prokuraturę Rejonową w Rybniku, Prokuraturę Okręgową w Częstochowie, Prokuraturę Okręgową w Gliwicach. Takich spraw jest bardzo wiele i one wszystkie mają wspólny mianownik. Mowa o sposobie leczenia, kwestii ustalenia, czy było ono właściwe.No i oczywiście, nie można też przejść obojętnie wobec dyrekcji, która publikuje dane drażliwe, informacje znieważające pacjentów tego szpitala. Nie ma żadnego wytłumaczenia dla takiego postępowania, to jest oburzające.Oburzające jest również to, że osoba, która opublikowała te informacje jest dyrektorem tego szpitala. Wobec niego nie zostały wyciągnięte żadne konsekwencje. Nie było żadnych działań ze strony marszałka województwa śląskiego. I poprzedniego, i obecnego.Niestety, ale nie pokuszę się o odpowiedź. Musiałbym zbadać akta wszystkich tych osób, abym mógł wstępnie zająć stanowisko. Mogę odnieść się do spraw, które prowadziłem.Najczęściej było bardzo dużo do zrobienia. W większości przypadków moje zaangażowanie w sprawę pomogło tym osobom w miarę szybko wyjść ze szpitala. Czyli jest coś na rzeczy w zakresie albo stosowania, albo wykonywania środków zabezpieczających. Mam wrażenie, że w większości przypadków prawo jest dobre, ale są problemy z jego stosowaniem.Tak, są to czysto ludzkie błędy. Brakuje tej empatii, żeby z większym zrozumieniem podejść do sprawy.To się zdarza. Są sprawy z prawomocnym orzeczeniem sądu, który stwierdzał, że dana osoba w szpitalu nie powinna była spędzić ani jednego dnia. Wychodziło, że sądy popełniły błąd stosując wobec konkretnego człowieka środek zabezpieczający.Kwestia ustalenia społecznej szkodliwości czynu, to coś, co nie jest do końca uregulowane w przepisach.Nie jest to zdefiniowane w taki sposób, jak powinno być. To też jest przyczyną zbyt daleko idących interpretacji przez sędziów, którzy orzekają w takich sprawach. Mówimy o przesłance, która musi zaistnieć, by móc kogoś osadzić w szpitalu psychiatrycznym.Ja też nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dopowiem tylko, że też nie mógł sobie tego wytłumaczyć Sąd Najwyższy.W tej sprawie SN zajął takie stanowisko: że jest niewspółmierność między orzeczonym środkiem zabezpieczającym a wagą popełnionego czynu zabronionego. Czyli SN wyszedł z założenia, z którego my wychodzimy. Z takiego samego założenia wyszedł też Rzecznik Praw Obywatelskich, który skierował do sądu skargę kasacyjną.Sąd Najwyższy stwierdził, że odpowiedzialność za to ponosi wymiar sprawiedliwości a konsekwencje tego błędu ponosić będzie – w sensie czysto odszkodowawczym – Skarb Państwa.Nie znam takiego przypadku.Każdą sprawę trzeba byłoby rozpoznawać indywidualnie. Każda sprawa jest inna, w każdej sprawie mógł zawinić ktoś inny. Nie mogę powiedzieć, że w każdym przypadku zawsze winny jest lekarz, czy sąd. To byłoby poza moją wiedzą.Z pewnością podmiotami, które mają styczność z osobą podejrzaną, jest prokuratura, sąd, lekarze. To oni decydują o losie podejrzanych.Przede wszystkim taki człowiek przez jakiś czas musi powracać na łono społeczeństwa. To nie jest tak, że ktoś wychodzi z zakładu psychiatrycznego i na drugi dzień normalnie funkcjonuje.Proces dochodzenia, uczenia się funkcjonowania w społeczeństwie, jest wieloletni. Jeśli ktoś przez 8 czy 15 lat przebywał w izolacji, to po wyjściu na nowo musi uczyć się podstawowych rzeczy. Na przykład obsługi telefonu, karty płatniczej. To jest proces dosyć złożony. Niemniej to nie jest tak, że ktoś wychodzi i jest taką samą osobą jak wcześniej.To jest bardzo różnie.Tak, sprawa jest w toku w związku z tym nie ma jeszcze wyroku.Odszkodowanie jest dla nich bardzo istotną kwestią. To dałoby możliwość szybszego powrotu na łono społeczeństwa. To też daje możliwość spożytkowania tych pieniędzy, zadośćuczynienia, które by otrzymali czy to na leczenie, czy na poprawę swoich warunków bytowych.W postępowaniu karnym ta sprawa została zamknięta, umorzona z uwagi na śmierć.To chyba przypadek. Można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od pana Krystiana Brolla, który zadzwonił do mnie ze szpitala. I od tego właściwie zaczęła się moja przygoda z tą tematyką. Później, kiedy media nagłośniły sprawę pana Brolla, to zaczęły zgłaszać się do mnie inne osoby znajdujące się w podobnej sytuacji. Przebywały one albo w tym samym szpitalu w Rybniku, albo w innych placówkach.Niestety tak.Bo chciałbym, żeby nie było takich problemów, jakie miał pan Krystian Broll, czy inne osoby, których broniłem.