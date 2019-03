"Nie poddajemy się". W relacji na Instagramie Justyna Żyła i Tomasz Barański proszą fanów o wsparcie

Tancerz zapewnia, że para Justyna Żyła i Tomasz Barański nie składa broni. • Fot. Instagram / Tomasz Barański

Bartosz Świderski

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ebiut Justyny Żyły w programie "Taniec z Gwiazdami" został rozjechany przez walec Iwony Pavlović. Z najnowszej relacji Tomasza Barańskiego na Instagramie można jednak dowiedzieć się, że para podejdzie do kolejnego odcinka z podniesionymi czołami.– Justyna, przeczytałem w Internecie, że chcesz zrezygnować z programu. Czy to jest prawda? – zapytał Barański w pierwszej części relacji. – Nie, to nie jest prawda – odpowiedziała po cichu Justyna Żyła.– My się nie poddajemy, co? Idziemy dalej, do przodu. Jest coraz lepiej. Wspierajcie nas – prosił fanów tancerz, po czym przybił piątkę Justynie. – Głosujcie na parę nr 7 – dodał Tomasz Barański.Zdjęcie, w którym para potwierdziła dalsze ćwiczenia do programu , udostępniła również Justyna Żyła. "Trenujemy do następnego odcinka 'Tańca z Gwiazdami' z najlepszym trenerem i motywatorem Tomaszem Barańskim. Ps. Dziękuje za wasze wsparcie! Najważniejsze to dobrze się bawić i nie poddawać!" – napisała Żyła. Debiut Justyny Żyły na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" należał do wyjątkowo nieudanych . Para nr 7 zatańczyła cza-czę, która jednak nie przypadła do gustu jurorom. Szczególnie krytyczna wobec Justyny Żyły była Iwona Pavlović.– Cofam słowa o wysokim poziomie tej edycji. Chciałabym być taką małpą, która nic nie widzi i nic nie słyszy. Tańczyłaś jak przedszkolak, ale to chyba za duże słowo. Masakra. Pozostaje ci chyba tylko walka o SMS-y – krytykowała Pavlović.