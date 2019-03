Natalia Szroeder zachwyca zdjęciem w bikini. Jak Miley Cyrus w klipie do "Wrecking Ball"

Natalia Szroeder zachwyciła fanów swoim zdjęciem z Tajlandii. • Fot. Grzegorz Bukała / Agencja Gazeta

atalia Szroeder jest w Tajlandii, gdzie "odwołuje zimę" z Radiem Eska. Piękna wokalistka opublikowała na Instagramie zdjęcie w bikini, które z miejsca urzekło internautów.Ciężko powiedzieć, ile w tym zasługi Natalii Szroeder i Radia Eska, jednak jak okiem sięgnąć, widać, że zima w Polsce została odwołana. Co prawda nie jest tak ciepło jak w tropikalnej Tajlandii, gdzie wygrzewa się partnerka Quebonafide , lecz z dnia na dzień w Polsce jest coraz więcej słońca.Sama wokalistka opublikowała na swoim Instagramie wakacyjne zdjęcie, na którym pozowała jedynie w bikini."Słuchajcie, radzę szybko łapać ostatnie zimne wiatry, kto zimę lubi, bo Radio Eska właśnie TAK (!!) odwołało ją, że biedaczka najprawdopodobniej już nigdy nie wróci" – napisała w poście przy zdjęciu.Internauci zauważyli, że Natalia Szroeder na tym zdjęciu bardzo przypomina Miley Cyrus w klipie do jednego z największych hitów amerykańskiej piosenkarki – "Wrecking Ball".A co poza Tajlandią u Szroeder? Niedawno "Fakt" informował o chytrym planie Jacka Kurskiego , który miał postanowić, że w tym roku reprezentant Polski na Eurowizji wystąpi "z nadania" – bez tradycyjnych preselekcji. Artystką miała być Natalia Szroeder , o której w kuluarach mówi się, że jest ulubienicą TVP. Wokalistka ucięła jednak te spekulacje.– Nie planuję udziału w Eurowizji jako reprezentantka Polski – powiedziała Szroeder w programie "Siła Muzyki" na antenie Radia Zet.