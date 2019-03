Wydalony z Norwegii były konsul RP ma nową fuchę. Będzie wiceszefem ds. kontaktów z Polonią

Sławomir Kowalski ma już nową pracę w MSZ. • Fot. Twitter.com / @SzSz_velSek

ławomir Kowalski, były konsul RP w Norwegii, który został wydalony z tego kraju, już ma nową pracę. Też w dyplomacji, ale w innej roli. Będzie wicedyrektorem w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za granicą."Dziś wręczyłem Panu S. Kowalskiemu, byłemu konsulowi RP w NO, nominację na funkcję zastępcy dyrektora w Dep. Współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Jego wiedza i doświadczenie będzie nadal dobrze służyć Polakom poza granicami kraju" – napisał na Twitterze wiceminister MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.Były konsul RP w Norwegii nie musiał więc długo szukać pracy po tym, jak norweskie służby oficjalnie wydaliły go z kraju . Przypomnijmy, że poszło o przekroczenie kompetencji konsula, czego Kowalski miał dopuścić się podczas pełnienia swojej funkcji.Sławomir Kowalski zasłynął w Norwegii z twardego stanowiska wobec Barnevernetu , czyli urzędu chroniącego dzieci. Konsul dbał o przestrzeganie praw wobec Polaków i walczył z brutalnym odbieraniem im dzieci przez wspomniany urząd. Przez to został w Norwegii persona non grata