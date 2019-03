Pomnik prałata Jankowskiego rano został usunięty. Jego obrońcy zapowiadają, że to jeszcze nie koniec

Pomnik Henryka Jankowskiego zdemontowano w piątek. Tym razem oficjalnie i zgodnie z prawem. • Fot. Twitter / Piotr Mirowicz

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Gdańsku po raz kolejny zdemontowano pomnik prałata Henryka Jankowskiego. Tym razem jednak wszystko odbyło się w majestacie prawa, a decyzję o likwidacji monumentu podjęła rada miasta Gdańska. Pomnik zabrali działacze stoczniowej "Solidarności".Rozbiórka to pokłosie czwartkowej decyzji rady miasta, która zdecydowała o likwidacji pomnika "kapelana Solidarności", księdza prałata Henryka Jankowskiego. Zmarły przed kilkoma laty duchowny jest dziś oskarżany o agenturalną przeszłość, ale przede wszystkim o to, że dopuszczał się przestępstw pedofilii.Pomnik w ostatnich tygodniach już raz obalono – zrobiła to grupa aktywistów w nocy i nielegalnie. Szybko znalazła się grupa obrońców pamięci Jankowskiego, która doprowadziła do tego, że monument powrócił na swoje miejsce. Do drugiej rozbiórki doszło w piątek, tym razem wszystko odbyło się zgodnie z prawem.Statuę Jankowskiego zabrali działacze stoczniowej "Solidarności". Przed kamerami twierdzili, że prędzej czy później pomnik wróci na swoje miejsce. Jednocześnie zapowiedzieli, że radni gdańscy i prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz mają zakaz wstępu do kościoła św. Brygidy , w którym proboszczem był właśnie Henryk Jankowski