Znamy już piosenkę, którą Tulia zaśpiewa na Eurowizji. Jest moc!

Zespół Tulia będzie reprezentował Polskę na Eurowizji • Fot. kadr z teledysku "Nieznajomy"

"Pali się (Fire Of Love)" – to tę piosenkę cztery dziewczyny z Tulii wykonają na eurowizyjnej scenie w Tel Awiwie. Na ogłoszenie konkursowego utworu czekaliśmy długo, ale było warto. Jest bardzo... rockowo. Zespół Tulia , który w maju pojedzie jako reprezentant Polski na Eurowizję do Izraela , przedstawił swoją konkursową piosenkę. Dziewczyny zaśpiewają w półfinale (i oby również w finale) polsko-angielski utwór pt. "Pali się (Fire Of Love)".Wrażenia? Jest moc. Tulia połączyła bowiem swoje charakterystyczne ludowe brzmienie z rockowym klimatem. Pod czarno-białym teledyskiem na YouTube nie brakuje pozytywnych komentarzy, w tym od widzów Eurowizji z całej Europy, którzy już deklarują, że zagłosują na Polskę.W tym roku polskiego reprezentanta wybrała TVP, a nie jak w poprzednich latach widzowie. To, że to Tulia pojedzie do Izraela, ogłoszono w lutym.Folkowa grupa Tulia powstała w 2017 toku. Tworzą ją cztery dziewczyny: Jolanta Sinkiewicz, Patrycja Nowicka, Dominika Siepa i Tulia Biczak. Tulia zasłynęła z internetowych coverów. Na swoim koncie ma swoją wersję "Nieznajomego" Dawida Podsiadły, a także "Enjoy the Silence" Depeche Mode czy "Nothing Else Matters" zespołu Metallica.Tulia odniosła też już swój pierwszy poważny sukces: zwycięstwo w zeszłorocznym 55. konkursie premier na festiwalu w Opolu. Zespół zagrał "Jeszcze cię nie ma" i zdobył nagrodę jurorów i publiczności oraz nagrodę specjalną ZAiKS.Eurowizja 2019 odbędzie się w Tel Awiwie w dniach 14-18 maja. W konkursie nie weźmie udziału Ukraina