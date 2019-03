Kożuchowska pokazała się bez makijażu. I tak złożyła kobietom życzenia. "Życzę nam, żebyśmy były solidarne"

Małgorzata Kożuchowska złożyła kobietom niezwykłe życzenia • Fot. Michał Lepecki/Agencja Gazeta





"Życzę Wam w tym dniu (...) żebyśmy miały odwagę być sobą, realizować swoje pomysły, swoje pasje. Żebyśmy nie musiały się nigdy przed nikim tłumaczyć, z tego, jakie decyzje podejmujemy" – życzyła Małgorzata Kożuchowska kobietom 8 marca. Aktorka złożyła życzenia bez makijażu i według internautek to właśnie dzięki naturalności jej słowa były szczególnie mocne.Gwiazdy przyzwyczaiły nas do nienagannych makijaży i perfekcyjnych fryzur. Co jakiś czas celebrytki pokazują jednak swoją naturalną twarz i udowadniają, że są tak naprawdę takie same, jak my. Tak zrobiła właśnie Małgorzata Kożuchowska , która z okazji Dnia Kobiet nagrała w swoim w piątek samochodzie życzenia – bez makijażu i ułożonej fryzury.– Konotacje tego święta są dość dziwne, bo zakorzenione w latach, kiedy kobieta dostawała goździk i miała siedzieć cicho – zaczęła Kożuchowska swojego nagranie na Instagramie. Po czym przeszła do szczerych życzeń, które przybrały formę ważnego kobiecego manifestu.– Jesteśmy silne, mamy swoje rodziny, marzenia, mamy zawody, pasje, hobby, spełniamy się i zawodowo i osobiście. Życzę Wam w tym dniu jak najwięcej takich właśnie spełnień. Żebyśmy miały odwagę być sobą, realizować swoje pomysły, swoje pasje. Żebyśmy nie musiały się nigdy przed nikim tłumaczyć, z tego, jakie decyzje podejmujemy. Życzę wam, abyście były zdrowe, abyście nigdy nie czuły się samotne i osamotnione – mówiła aktorka.Kożuchowska życzyła również kobietom solidarności. – (...) Kto, jak nie my, ma tak współodczuwać i rozumieć drugą kobietę. Życzę nam tego, abyśmy nie były małostkowe, zazdrosne, abyśmy nie oceniały swoich wyborów. Żebyśmy miały w sobie taką otwartość i tolerancję na prawo, aby żyć po swojemu – podkreśliła.Jej życzenia spotkały się z niezwykle pozytywnym odzewem. "Miałam łzy w oczach, jak słuchałam", "Mądra z Pani babka! Świetne życzenia, a brak makijażu podkreślił ich ważność! Solidarność i siła kobiet!", "Najlepsze życzenia, które dziś usłyszałam" – brzmiały niektóre komentarze.