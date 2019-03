Pawłowicz ogłosiła na Twitterze... wojnę. "Agendy lewackich patologii obyczajowych precz od Polski i UE!"

Krystyna Pawłowicz znowu popełniła kontrowersyjny wpis na Twitterze • Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta





"O polskie dzieci, polskie rodziny, o polską wieś i miasta" – o to między innymi ma zamiar walczyć Krystyna Pawłowicz wraz z PiS. Zdaniem posłanki jesteśmy w stanie wojny. Ideologicznej. Na sobotniej konwencji PiS w Jasionce pod Rzeszowem Jarosław Kaczyński grzmiał, że warszawska karta LGBT+ i plan przeprowadzania w przedszkolach i szkołach edukacji seksualnej to "atak na dzieci" . – Trzeba walczyć, walczyć i jeszcze raz walczyć. Trzeba gryźć trawę. Wygramy. Dla Polski, Polaków, polskich rodzin! – mówił prezes PiS.Na Twitterze wtórowała mu posłanka Krystyna Pawłowicz, która słowa o walce wzięła sobie do serca. Polityczka poszła o krok dalej – w jednym z tweetów obwieściła początek wojny.O co będzie się ona toczyć? "O polskie dzieci, polskie rodziny, o polską wieś i miasta, o Polskę i Europę, która czeka na naszą pomoc! O polską tożsamość i kulturę" – wymieniała Pawłowicz na Twitterze. Jak podkreśliła PiS, "musi tę kulturową wojnę wygrać". "Agendy Sorosa, lewackich patologii obyczajowych – precz od Polski i UE" – napisała posłanka PiS. Pawłowicz słynie z kontrowersyjnych tweetów i niechęci od odmienności. Ostatnio skrytykowała dwie kobiety z reklamy, które wspólnie oglądały zdjęcie USG na telefonie , zasugerowała też, że homoseksualni mężczyźni nie umieją wbić gwoździa w ścianę