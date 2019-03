Jury pozostanie w pomniejszonym składzie. Michał Malitowski nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

W tej edycji, jury będzie w pomniejszonym składzie. • Fot. instagram.com/tanieczgwiazdami

Bartosz Świderski

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

raz z początkiem marca ruszyła w Polsacie kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami". Wielu fanów tego programu zaniepokoiła nieobecność jednego z jurorów – Michała Malitowskiego. Tancerz wydał właśnie oświadczenie w tej sprawie.W roli prowadzących program, podobnie jak w kilku poprzednich edycjach, występują Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Z kolei w jury możemy zobaczyć Iwonę Pavlovic, Andrzeja Grabowskiego oraz Olę Jordan. Jednak jedno krzesło za stołem pozostaje puste. Wielu fanów programu natychmiast zauważyło nieobecność jurora Michała Malitowskiego, który w programie gości od 2014 r. Okazuje się, że jest ona spowodowana jego kontuzją."Przekazujemy Wam oświadczenie Michała Malitowskiego. Niestety nie dołączy do nas w tej edycji. Ale przesyłamy mu najszczersze życzenia powrotu do zdrowia" – napisali prowadzący instagramowy profil "TzG" "Drodzy Przyjaciele! Doświadczam pierwszej w swoim życiu poważnej kontuzji, okazało się też, że moja rekonwalescencja będzie wymagała dłuższego czasu niż zakładałem. Dlatego proszę przyjąć moje przeprosiny w związku z rezygnacją z zawodowych zobowiązań. Aktualnie muszę skupić się na moim zdrowiu i fizjoterapii" – napisał Michał Malitowski w krótkim oświadczeniu."Jestem wdzięczny za wszystkie dobre myśli i wsparcie. Rodzinie, szczególnie Joannie dziękuję za codzienną motywację. Dziękuję i pozdrawiam taneczną społeczność Dansinn oraz ekipę, uczestników i publiczność Tańca z Gwiazdami [...] Do zobaczenia niebawem! Wasz Michał" – dodał. Po dwóch odcinkach , z programem pożegnały się już dwie pary: modelka Anna Jagodzińska i Michał Jeziorowski oraz menedżerka Dominika Tajner-Wiśniewska i Wojciech Jeschke.