"Nie wiem, czy to forma zaproszenia, czy początki demencji...". Żulczyk odpowiada Wojewódzkiemu

Któryś z panów czegoś nie wie... • Fot. Renata Dąbrowska/Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

iektórzy ucieszyli się z wiadomości, które przekazał Kuba Wojewódzki – w jego programie miał zagościć Jakub Żulczyk. Z odpowiedzi pisarza dowiadujemy się jednak, że to nie do końca prawda.W weekend Kuba Wojewódzki zapowiedział gości nadchodzącego odcinka swojego programu. Według niego, rozmawiać z nim będą między innymi Kamil Nożyński, Roma Gąsiorowska i Jakub Żulczyk. Jednak co do tego ostatniego z gości są poważne wątpliwości. On sam przynajmniej nic o tym nie wiedział.Jakub Żulczyk, autor książki "Ślepnąc od świateł" , której serialowa ekranizacja stała się telewizyjnym hitem ubiegłego roku, nieczęsto pojawia się w mediach. Stąd duże zaskoczenie jego fanów. I jego samego..."Wbrew temu, co pisze pan Wojewódzki u siebie na fanpage, nie będę gościem jego programu we wtorek. Nie wiem, czy to forma zaproszenia, czy początki demencji pana Wojewódzkiego, czy zwykłe pomylenie mnie z kimś innym, w każdym razie – przepraszam rozczarowanych" – napisał na swoim Facebooku Żulczyk i rozwiał wszelkie wątpliwości.Do tej pory nie wiadomo, czy to tylko forma promocji odcinka talk-show, czy może gotowy post, który po niedogadaniu się obu panów nie został zmieniony. Jedno wiadomo – pisarza na kanapach u Wojewódzkiego raczej nie ma się co spodziewać.