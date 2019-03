"Kupiłam krówkę, a cole były małe...". Określenie użyte przez prezydent Dulkiewicz dotyczy... pojemności butelki wódki

Dużo osób zachodzi w głowę, czym jest wspomniana przez prezydent Dulkiewicz "krówka". • Fot. Michał Ryniak/Agencja Gazeta

K

uriozalna "afera" z kupnem przez Aleksandrę Dulkiewicz butelki wódki "grzała" przeciwników nowej prezydent Gdańska przez cały weekend. Jednak dużo osób zachodzi w głowę nad jednym określeniem, które pojawiło się w facebookowym wpisie prezydent. Co to jest "krówka"?

"Od dwóch dni wielu pyta: 'Ola czy to prawda, że kupiłaś 0,5 litra i aż 2 cole?'. Panowie 'redaktorzy' autorzy 'hit newsa' postawili mnie w trudnej sytuacji, bo faktycznie źle to wygląda... Dlatego wyjaśniam: kupiłam krówkę, a cole były małe" – to fragment wpisu Aleksandry Dulkiewicz, który od weekendu robi furorę w sieci.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Oczywiście dla przeciwników nowej prezydent Gdańska kupno wódki stało się poważną aferą, jednak dużo osób zignorowało sam fakt jej zakupu. Inne pytanie było dla nich ważniejsze – czym jest wspomniana we wpisie "krówka"?





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

"Jako niepijący nie jestem kompletnie w temacie i nie wiem, co w końcu kupiła prezydent Dulkiewicz" – pyta prawicowy publicysta Stanisław Janecki.Wyjaśniamy. Oczywiście w tym przypadku nie chodziło o o robiony z gotowanego mleka cukierek, ale o slangowe określenie pojemności butelki przezroczystego alkoholu. "Krowa" to butelka czystej wódki o pojemności 0,7 l. Określenie to jest podobno często używane na Pomorzu, podobnie jak słynna "małpka", która określa ćwiartkę wódki.Przypomnijmy: internet obiegło nagranie, jak prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w obstawie trzech ochroniarzy udała się do supermarketu po butelkę wódki i napoje gazowane . Zdjęcie z monitoringu ze sklepu udostępnił dziennikarzom portalu trójmiasto.pl jeden z pracowników ochrony. Stracił za to pracę.