Nauczycielska "Solidarność" z Małopolski już strajkuje! Nauczyciele okupują kuratorium oświaty

auczyciele z "Solidarności" rozpoczęli okupację w małopolskim kuratorium oświaty – podaje "Gazeta Wyborcza". Protestujący domagają się wizyty przedstawiciela rządu i żeby ktoś zaczął z nimi "poważnie rozmawiać".

Zbigniew Świerczek, zastępca przewodniczącej nauczycielskiej "Solidarności" w Małopolsce, wyjaśnił, dlaczego zdecydowano się na tak zdecydowanie działanie. – To wyraz naszego sprzeciwu wobec braku szacunku dla pracowników oświaty, niskim płacom w oświacie i szkodliwym zmianom w prawie oświatowym – wymieniał w rozmowie z "Wyborczą".



Świerczek podkreślił, że okupowane jest małopolskie kuratorium oświaty, ponieważ "pani kurator jest przedstawicielką rządu w terenie". – Domagamy się, aby przekazała nasze stanowisko i żądania oraz aby ktoś z rządzących przyjechał do nas i zaczął z nami wreszcie poważnie rozmawiać – apelował. Protest ma trwać dzień i noc do odwołania.Akcja podjęta przez nauczycielską "Solidarność" w Małopolsce jest pierwszym tego typu działaniem w Polsce.Od dawna jest jednak zapowiadany strajk nauczycieli, który ma zacząć się w kwietniu i objąć gorący w szkołach okres egzaminów gimnazjalnych i ośmioklasistów. Strajk dojdzie do skutku, jeśli w referendum trwającym do 25 marca zagłosuje przynajmniej połowa uprawnionych do tego nauczycieli, z których większość opowie się za taka formą nacisku na rząd. Zgodnie z postulatem ZNP nauczyciele walczą o podwyżki płac o 1000 złotych.Choć o samym strajku w oświacie mówi się coraz częściej, nie wszyscy politycy poważnie podchodzą do tematu.– Posłowie mają 8 tys. zł brutto pensji podstawowej, więc jeśli nauczyciel dyplomowany ma z kawałkiem 5 tys. zł brutto, to jest nieduża różnica między posłem a nauczycielem – powiedział wprost w rozmowie z "Super Expressem" Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Ile faktycznie wynoszą pensje nauczycieli ? Ale tak naprawdę, a nie na rządowych wykresach? Kopalnią wiedzy o tym, ile rzeczywiście wynoszą wynagrodzenia w szkołach, jest facebookowy profil "Pasek nauczyciela" stworzony w odpowiedzi na rewelacje minister Anny Zalewskiej.źródło: " Gazeta Wyborcza