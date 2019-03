Patryk Jaki utarł nosa Markowi Suskiemu. Powiedział, co myśli o zarobkach nauczycieli

Zarobki nauczycieli. Patryk Jaki utarł nosa Markowi Suskiemu. • Fot. Roman Rogalski / Agencja Gazeta

arek Suski przekonywał ostatnio, że jest nieduża różnica między posłem a nauczycielem, jeśli chodzi o wysokość zarobków. Z tym zdaniem nie zgodził się Patryk Jaki, który co prawda przyznał, że nie słyszał dokładnej wypowiedzi szefa gabinetu politycznego premiera, ale wskazał, że nauczyciele powinni zarabiać więcej.– Posłowie mają 8 tys. zł brutto pensji podstawowej, więc jeśli nauczyciel dyplomowany ma z kawałkiem 5 tys. zł brutto, to jest nieduża różnica między posłem a nauczycielem – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Słowa Marka Suskiego wywołały powszechne oburzenie. O wypowiedź polityka był pytany w Radiu ZET Patryk Jaki. – Nie znam wypowiedzi Suskiego, ale uważam, że nauczyciele w Polsce powinni zarabiać więcej. Moim zdaniem jest różnica między 5 tys. a 8 tys. zł – stwierdził wiceminister sprawiedliwości.Jaki w rozmowie z Beatą Lubecką próbował też wskazać przyczyny poziomu obecnych wynagrodzeń nauczycieli. – Nauczyciele zarabiają za mało dlatego, że od 1989 roku III RP jest okradana z wielkich pieniędzy przez różne grupy przestępcze. Przez wiele lat mamy zaniedbania dot. tego, żeby nauczyciele zarabiali więcej – podkreślił.11 marca nauczyciele z "Solidarności" rozpoczęli okupację w małopolskim kuratorium oświaty . Protestujący domagają się wizyty przedstawiciela rządu i żeby ktoś zaczął z nimi "poważnie rozmawiać". Akcja podjęta przez nauczycielską "Solidarność" w Małopolsce jest pierwszym tego typu działaniem w Polsce.Od dawna jest jednak zapowiadany strajk nauczycieli organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, który ma zacząć się w kwietniu i objąć gorący w szkołach okres egzaminów gimnazjalnych i ośmioklasistów. Strajk dojdzie do skutku, jeśli w referendum trwającym do 25 marca zagłosuje przynajmniej połowa uprawnionych do tego nauczycieli, z których większość opowie się za taka formą nacisku na rząd. Zgodnie z postulatem ZNP nauczyciele walczą o podwyżki płac o 1000 złotych. Ile faktycznie wynoszą pensje nauczycieli ? Ale tak naprawdę, a nie na rządowych wykresach? Kopalnią wiedzy o tym, ile rzeczywiście wynoszą wynagrodzenia w szkołach, jest facebookowy profil "Pasek nauczyciela" stworzony w odpowiedzi na rewelacje minister Anny Zalewskiej.źródło: Radio ZET