"Chcą produkować skarpetki z naszymi wartościami". Oto ludzie, którzy budują młodzieżówkę partii Biedronia

Krzysztof Śmieszek wraz z działaczkami i działaczami Przedwiośnia, młodzieżówki Wiosny. Czy program Biedronia przyciągnie młodych ludzi? • fot. Wiosna





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

"Cześć! Nazywam się Daniela, mam 17 lat i pochodzę z Lublina. Działam w młodzieżówce partii Wiosna, bo uważam, że jako młode pokolenie jesteśmy w stanie zmienić dużo więcej" – to początek jednego z nagrań, w których młodzi ludzie zachęcają rówieśników do zaangażowania się w Przedwiośnie. Setki osób z całej Polski tworzą teraz struktury organizacji, która ma pomóc partii Roberta Biedronia w kampanii wyborczej i zdobyć serca młodzieży.Po nieco ponad dwóch tygodniach od ogłoszenia informacji o Przedwiośniu w nieformalnej jeszcze organizacji działa 400 osób w całej Polsce. Na jej czele stoją Patryk Stachowski (koordynator krajowy) i Karolina Molska (jego zastępczyni). To nie jest ich pierwsze zetknięcie z polityką. Działają w Młodzieżowych Radach Dzielnic (a nie jak wcześniej podaliśmy w Młodzieżowej Radzie Warszawy) - on na Mokotowie, ona na Żoliborzu.– Po konwencji założycielskiej na Torwarze dostaliśmy lawinę zgłoszeń od młodych, którzy chcieli się zaangażować. Stwierdziliśmy, że to dobry czas na stworzenie młodzieżówki – mówi Krzysztof Śmiszek, polityk Wiosny i opiekun Przedwiośnia.– Chodzi o przyjazną, nieformalną, atmosferę, w której można działać dla Polski w sposób, który odpowiada młodym ludziom - tłumaczy sekretarz Wiosny Krzysztof Gawkowski. - Sam zaczynałem w młodzieżówce i wiem, jak ważne są takie inicjatywy, docieranie z przekazem na imprezach, uczelniach, pubach - dodaje.Gawkowski przyznaje, że liczy na aktywność i energię młodych ludzi w nadchodzących kampaniach wyborczych: do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu.Na Twitterze i Facebooku od krążą krótkie filmiki młodych działaczy, którzy zachęcają rówieśników do tego, by do nich dołączyli. Schemat jest podobny: najpierw powitanie i imię, potem informacja o tym, że należą do Przedwiośnia, a następnie kilka słów o tym, dlaczego się zaangażowali. Na koniec wezwanie do wspólnego działania."Cześć! Nazywam się Daniela, mam 17 lat i pochodzę z Lublina. Działam w młodzieżówce partii Wiosna, bo uważam, że jako młode pokolenie jesteśmy w stanie zmienić dużo więcej. Nie patrzymy na życie przez pryzmat poprzednich lat. Podoba mi się w partii, że jest tu mnóstwo młodych, cierpliwych osób, które tak jak ja pragną zmiany. Wierzę, że razem damy radę i zmienimy ten świat na lepszy. Jeśli jest to dla ciebie ważne możemy działać razem, a więc zapraszamy!" - mówi Daniela Jaszczuk w swoim nieco ponad półminutowym filmiku.Z kolei Michał kładzie nacisk na to, że zdanie młodych powinno być brane pod uwagę. – Działanie w Przedwiośniu daje szanse na to, by realnie pokazywać, że uczniowie i studenci mają głos. Że to my, młodzi, będziemy budować Polskę, w której będziemy żyli za 20 lat. Polskę wolną od smogu, Polskę, gdzie każdy jest równo traktowany i nikt nie jest dyskryminowany ze względu na wiek, płeć czy orientację seksualną – przekonuje Michał Szostak, koordynator młodzieżówki w Warszawie. – Dołącz do Przedwiośnia. Pokażmy, że młodzi mogą – apeluje na koniec nagrania.Młody działacz Przedwiośnia z Bydgoszczy, Paweł Marcinkiewicz, zwraca się na Twitterze do rówieśników z Konstytucją RP w dłoni. Podkreśla, że dla niego najważniejsza w programie Roberta Biedronia jest propozycja zmian w szkolnictwie. – Szkoła bardziej praktyczna, ucząca funkcjonowania w społeczeństwie, mniej teoretyczna, oparta na zasadzie "zakuć, zdać, zapomnieć" – argumentuje Paweł. Dodaje, że działając w Przedwiośniu będzie mógł dołożyć swoją cegiełkę do budowy lepszej Polski.– Jestem z Robertem Biedroniem, bo wreszcie chcę głosować za czymś, a nie przeciwko czemuś – mówi Wiktoria Mikołajczyk, która koordynuje Przedwiośnie w okręgu kalisko-leszczyńskim.– Mam dość, że politycy mówią nam kogo kochać i w co wierzyć – mówi inny działacz Przedwiośnia, Filip Marcinkowski.Wszystkie nagrania pojawiły się w internecie w ostatnich dniach, gdy Wiosna ogłosiła powstanie młodzieżówki. Formalnie Przedwiośnie jeszcze nie istnieje. Dopiero za kilka miesięcy zostanie zarejestrowane jako stowarzyszenie. To popularny sposób formalizacji młodzieżówek. Teraz trwa budowanie struktur Przedwiośnia w całej Polsce. Do działania zaproszeni są młodzi ludzie w wieku 15-25 lat. Ci najmłodsi, którzy nie ukończyli 16 roku życia, muszą uzyskać zgodę rodziców.- Pilnuję, żeby nie robili niczego, co mogłoby im zaszkodzić. Mają mnóstwo energii i miliony pomysłów, w tym sporo szalonych – mówi Krzysztof Śmiszek, członek Wiosny opiekujący się Przedwiośniem. Przykład tych ostatnich? - Chcą produkować skarpetki z młodzieżowymi hasłami i wartościami Przedwiośnia. I to jest super. Ale taśma ruszy tylko pod ścisłym nadzorem prawnika, czyli moim, tak żeby wszystko było zgodne z prawem – śmieje się polityk.Potem już całkiem na serio dodaje, że jest pod wrażeniem wiedzy młodych ludzi o polityce i świecie. - To, co mnie absolutnie urzekło i skradło moje serce, to dwie rzeczy: po pierwsze dla nich kwestie równości są oczywiste. A drugie to ekologia. Bardzo się wkurzają na ostatnie ohydne wypowiedzi Kaczyńskiego o LGBT i chcą organizować happeningi. Dla nich to są takie podstawowe rzeczy, a ja będąc w ich wieku bałem się nawet dotknąć takich tematów - podsumowuje Śmiszek.