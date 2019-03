Wałęsa udostępnił zdjęcia jego domu, Kukiz odpowiedział mu piosenką o "Bolku". Co za poziom!

Pawel Kukiz odpowiedział Lechowi Wałęsie piosenką o Bolku po tym, jak były prezydent udostępnił post innego internauty ze zdjęciami domu Kukiza. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

L

ech Wałęsa udostępnił zdjęcia posiadłości Pawła Kukiza na swoim profilu na Facebooku. Muzyk odpowiedział kąśliwą piosenką o domniemanej współpracy Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. Poziom artystyczny tego utworu jest odrębną sprawą, czemu dali wyraz komentujący piosenkę Kukiza.

"Jak mieszka w Łosiowie koło Opola skrzywdzony przez komunę, lewactwo i bolszewię: muzyk / poseł / polityk: Paweł Kukiz (niedoszły trybun ludowy w tzw. III RP)" – czytamy w komentarzu do zdjęć domu Pawła Kukiza. Post udostępnił na swoim profilu na Facebooku także Lech Wałęsa.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Lider Kukiz'15 zareagował na wpis Wałęsy. "Ponieważ dostąpiłem zaszczytu, że sam LECH WAŁĘSA (!) udostępnił na swoim Facebooku zdjęcie mojego domu - muszę (i chcę) się odwdzięczyć! W ramach podziękowań bardzo proszę Pana Prezydenta, aby przyjął skromny dar od wiejskiego grajka w postaci kilku nut skleconych pod strzechą... – napisał ironicznie na swoim profilu na Facebooku.Tekst piosenki o Bolku prezentuje się następująco:Płynie "Bolek" do stoczni, bo tam bunt zagościł.Stoczniowcy nie pracują, przeciw komunie knują.Komuna stocznie gnoi, przez stocznie Polska stoi.Ogólna demolka, już czas wyprowadzić "Bolka".Przeskoczy "Bolek" murek, czerwony kapturek.Wilki rzucą w górę, by zrobił w stoczni dziurę.Chodzi "Bolek" po stoczni załoga go gości.Okrzyki będą wznosić, na rękach go nosić.Opowie "Bolek" bajkę i zapali fajkę.Załoga będzie spała, on - u generała.Wszystko poustalane, przybija "Bolek" sztamę.Przybija "Bolek" sztamę i Polska się raduje, że stocznia funkcjonuje.Stocznię się zdezeluje i sprywatyzuje, ogłosi demokrację i koniec, po bajce.Komentujący są w dużej części krytyczni co do poziomu piosenki. "Panie Pawle Kukiz !!!!!! Czas opuścić politykę oraz scenę !!!!! Pańska agresja,nienawiść jest niepokojąca !!!!"; "Dzban wodę nosi, póki ucho się nie urwie"; "Czy warto się tak poniżać i upadlać, aby prezesowi dobrze zrobić" – czytamy w niektórych komentarzach.Paweł Kukiz ostatnio często zamieszcza w mediach społecznościowych skandalizujące treści. Było tak w przypadku rocznicy śmierci gen. Fieldorfa . Kukizowi komentujący zarzucali po tym wpisie antysemityzm. Wcześniej zdarzyło mu się w "piąteczek" w niewybredny sposób pisać o innych politykach