Michał Wiśniewski znowu się rozwodzi. Na jego koncie jest już kilka nieudanych związków

Michał Wiśniewski miał trzy żony. Z czwartą chce się teraz rozwieść. • Fot. Instagram / Michał Wiśniewski

Bartosz Świderski

ider zespołu Ich Troje rozstaje się ze swoją czwartą żoną, menedżerką gwiazd Dominiką Tajner-Wiśniewską. Zresztą to ona ogłosiła na swoim Facebooku, że Michał Wiśniewski złożył do sądu pozew rozwodowy. Tym samym córka Apoloniusza Tajnera już niedługo może dołączyć do grona pozostałych trzech gwiazd, z którymi był w związku piosenkarz.Wiadomość o rozwodzie Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner-Wiśniewskiej wstrząsnęła celebryckim środowiskiem. Chociaż oznaki problemów w ich związku widać było już wcześniej chociażby po tym, jak Michał był chorobliwie zazdrosny o Dominikę, która wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami".Dodatkowo Michał Wiśniewski jest znany z tego, że... się rozwodzi. W końcu Tajner-Wiśniewska była jego czwartą żoną. Pierwszą z nich była wokalistka zespołu Ich Troje Magda Femme . Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1996 roku. Michał i Magda rozstali się w 2001 roku w atmosferze skandalu.W 2003 roku Michał ponownie ożenił się, tym razem z Martą Wiśniewską, która potem zrobiła karierę muzyczną jako Mandaryna. Para wzięła ślub w Szwecji, pod gołym niebem. Ich późniejsze losy można było śledzić m.in. w reality show "Jestem jaki jestem". Michał ze związku z Martą ma dwójkę dzieci: Fabienne i Xaviera. W 2006 roku rozwiedli się.W tym samym roku w Las Vegas doszło do ślubu Michała i Anny Świątczak , także wokalistki Ich Troje. Para doczekała się dwóch córek: Etiennette Anny i Vivienne Vienny. W 2011 roku Anna postanowiła o rozwodzie z Michałem. Od 2012 roku Michał Wiśniewski jest w związku małżeńskim z Dominiką Tajner-Wiśniewską.