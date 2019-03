Niesiołowski podjął ważną decyzję o politycznej przyszłości. "Nie boję się więzienia"

Stefan Niesiołowski podjął decyzję o tym, że nie wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych. • Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta

tefan Niesiołowski wyznał, że nie boi się więzienia. Poseł nie zamierza także startować w jesiennych wyborach do Sejmu. Polityk utrzymuje, że cała domniemana afera została spreparowana.

Sprawą Stefana Niesiołowskiego sejmowa komisja regulaminowa zajmie się już w środę 13 marca. Posłowie zaopiniują jego wniosek o zrzeczenie się immunitetu. Jeśli ten nie będzie go chronił, prokuratura będzie mogła mu postawić zarzuty. Śledczy podejrzewają Niesiołowskiego o rzekomą pomoc w załatwianiu milionowych kontraktów w zamian za seksspotkania.



– Nie będzie mnie na posiedzeniu komisji regulaminowej, poza tym nie wystartuję w jesiennych wyborach do Sejmu – powiedział polityk w rozmowie z "Super Expressem" . – Rozpętano kampanię oszczerstw, przecieków, insynuacji przeciwko mnie. To jest nagonka na mnie! – wyjaśnił w rozmowie z dziennikiem.Polityk odpowiedział "nie" na pytanie, czy boi się więzienia. Jednak zastrzega, że nie wie, jakie plany ma prokuratura. – Nie popełniłem żadnego przestępstwa. Ale w państwie PiS-owskim możliwe są różne rzeczy – wyjaśnił. – A jeśli chodzi o wątek korupcyjny, jest to całkowita nieprawda. Nie dałem nikomu złotówki, od nikogo złotówki nie wziąłem – dodał. Niesiołowski złożył wniosek o zrzeczeniu się immunitetu 1 marca . Stało się tak w następstwie ujawnienia doniesień, że polityk ma być zamieszany w załatwianie biznesmenom kontraktów. W zamian mieli mu sponsorować spotkania z prostytutkami w specjalnie wynajętym przez niego mieszkaniu. Polityk PSL-UED twierdzi jednak, że seksafera została spreparowana przez prokuraturę i CBA. Do spotkań z kobietami miało dochodzić od stycznia 2013 r. do końca 2015 r . Usługi seksualne miały świadczyć opłacane przez biznesmenów prostytutki i jedna z pracownic łódzkich restauracji. Agenci CBA mają "materiały operacyjne", na których ma występować poseł Niesiołowski.W podsłuchanych rozmowach biznesmeni mówili o "jurnym Stefanie". – Mówią, że zarwał łóżko i że teraz powinien korzystać z kanapy – powiedział rozmówca Wirtualnej Polski.Jednak nie brak głosów, że rzekoma afera jest odpowiedzią na tzw. Taśmy Kaczyńskiego . Internauci pokazali grafikę, która ma obnażać działanie partii rządzącej w następstwie niewygodnych dla niej faktówźródło: " Super Express