Pierwszy taki raport w historii polskiego Kościoła. Episkopat ujawni dane dotyczące przypadków pedofilii

Raport mamy poznać w czwartek. • Fot. Bartosz Bobkowski/Agencja Gazeta

ak zapowiedział przewodniczący Komisji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, już w czwartek zostaną zaprezentowane dane statystyczne dotyczące wykorzystywania małoletnich przez duchownych w Polsce.– Postaramy się przedstawić na koniec zebrania plenarnego, czyli w czwartek, na spotkaniu z mediami o 14.00, również to wszystko, co Sekretariat KEP zebrał, gdy idzie o wszystkie kazusy, które od 1990 r. zostały przedstawione i zostały udokumentowane, a potem opracowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, przez ks. dyrektora Wojciecha Sadłonia. On to dzisiaj przedstawi i to będzie jednym z tematów kończących zebranie Konferencji Episkopatu Polski – powiedział abp Gądecki na początku 382. Zebrania Plenarnego KEP.Dokument jest już gotowy. Zostanie przedstawiony duchownym i opinii publicznej na koniec posiedzenia, czyli w najbliższy czwartek. Jak przyznał abp Gądecki, "po spotkaniu przewodniczących konferencji episkopatów albo reprezentantów z Ojcem Świętym Franciszkiem ten temat nabrał w pewnym sensie innego światła".

Przewodniczący KEP stwierdził również, że do tej pory wszyscy koncentrowali się na wykorzystywaniu seksualnym osób małoletnich w Kościele, pomijając inne środowiska. "Z tego starano się ukuć nawet swojego rodzaju hasło i stereotyp" – stwierdził hierarcha.Zaznaczył też, że papież Franciszek zwraca uwagę nie tylko na problem pedofilii, ale też na wykorzystywanie dzieci w wojsku, turystykę seksualną, czy wykorzystywanie pracy nieletnich.