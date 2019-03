Gorsza passa Stocha może mieć konsekwencje. Jego pozycja w PŚ jest zagrożona

Pod koniec sezonu z formą Kamila Stocha i reszty polskich skoczków nie jest najlepiej. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

rzeci w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Stefan Kraft goni drugiego Kamila Stocha. Najnowsza klasyfikacja generalna Pucharu Świata po zawodach w Lillehammer sugeruje, że pozycja Polaka jest poważnie zagrożona.Po pierwszej serii wtorkowego konkursu Kamil Stoch zajmował po pierwszej serii dopiero ósmą lokatę i tylko świetny drugi skok wywindował go na czwarte miejsce. Konkurs cyklu Raw Air w Lillehammer wygrał Stefan Kraft.Dzięki temu triumfowi Austriak zbliżył się do Stocha w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. I nie jest to już bezpieczna dla Polaka odległość. Kamil Stoch ma już tylko 18 punktów przewagi nad Austriakiem.Czwarte miejsce w klasyfikacji zajmuje Piotr Żyła. Szósty jest Dawid Kubacki. 25. miejsce zajmuje Jakub Wolny, 38. Stefan Hula, a 47. Maciej Kot. Kolejny konkurs w ramach cyklu Raw Air już w czwartek od godz. 17:00.