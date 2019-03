Brudziński grozi rolnikom, którzy podpalili Warszawę. "Chuliganeria musi ponieść konsekwencje"

Joachim Brudziński zapowiada surowe kary dla protestujących rolników, którzy w środę sparaliżowali ruch na placu Zawiszy w Warszawie. • Fot. Marcin Stępień/Agencja Gazeta

środę protestujący rolnicy zablokowali plac Zawiszy, rozsypali jabłka i słomę, na jezdni położyli świńskie łby. Zapłonęły opony. Minister Brudziński zapowiedział surowe kary dla protestujących. – Jestem przekonany, że będą konkretne wnioski do sądu – stwierdził szef MSWiA.– Z najwyższym szacunkiem podochodzę do rolników, ale w tym wypadku chuliganeria, która sprowadziła realne zagrożenie zdrowia i życia na placu Zawiszy, musi ponieść konsekwencje wynikającego z obowiązującego w Polsce prawa – powiedział Joachim Brudziński na antenie telewizji wPolsce.pl.Szef MSWiA odniósł się w ten sposób do protestu rolników, jaki miał miejsce w środę na pl. Zawiszy w Warszawie. Brudziński wyraził nadzieję, że policjanci szybko ustalą personalia protestujących rolników. – W tej konkretnej sprawie jestem przekonany, że będą konkretne wnioski do sądu. Będą wysokie mandaty – zapowiedział minister.Przypomnijmy – w środę rolnicy z AGROunii zablokowali plac Zawiszy, rozsypali jabłka i słomę, na jezdni położyli świńskie łby. Protestujący domagali się między innymi interwencji na ryku trzody chlewnej i zwiększenia udziału polskich produktów w sieciach sklepów wielkopowierzchniowych.– Warszawiacy zostali odcięci od drogi, to symboliczne pokazanie rolników odciętych od rynków sprzedaży w Polsce. To przedsmak tego, co może wydarzyć się w najbliższych dniach – tłumaczył w Radiu ZET Michał Kołodziejczak, lider AGROunii. – Jeśli rząd nie będzie pracować na rzecz rolnictwa, to przetniemy Warszawę na pół – dodał Kołodziejczyk.źródło: wpolsce.pl