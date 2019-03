Biedroń w opałach? Do prokuratury złożono wniosek o zbadanie finansowania Wiosny

Robert Winnicki złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie finansowania Wiosny Roberta Biedronia. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

zef Ruchu Narodowego Robert Winnicki złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o finansowanie partii Wiosna, którą założył Robert Biedroń.

Konwencja założycielska Wiosny przyciągnęła uwagę swoim rozmachem. I nic dziwnego, przeprowadzona była w amerykańskim stylu. Jednak szybko okazało się, że konwencja wzbudziła zainteresowanie nie tylko z powodu show. Pojawiły się pytania, kto za to wszystko zapłacił i skąd Wiosna bierze pieniądze.



I choć Robert Biedroń zapewnił w jednym z wywiadów, że 10 marca ujawniono wszystkie dokumenty dotycząc finansowania Wiosny, to polityk może nie uniknąć kłopotów. Lider Ruchu Narodowego poinformował w środę, że złożył zawiadomienie w prokuraturze o możliwości popełnienia przestępstwa. Zdaniem Winnickiego, finansowanie Wiosny jest nielegalne.Miesiąc temu Polskie Radio dotarło do umowy z Torwarem , z której wynika, że konwencję Wiosny sfinansowała Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej. Szefem IMD jest... Robert Biedroń. Mogłoby to więc oznaczać złamanie ustawy o partiach politycznych.źródło: wp.pl