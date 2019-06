Pawłowicz szalała na sejmowej mównicy. "Wasza postawa jest postawą faszystów!"

Krystyna Pawłowicz z PiS w Sejmie porównała opozycję do "faszystów". • Fot. Screen / sejm.gov.pl

asza postawa jest postawą faszystów, którzy nie uznają demokratycznych wyborów – stwierdziła z mównicy sejmowej Krystyna Pawłowicz. Posłanka PiS swoje słowa kierowała do opozycji. Wicemarszałek Ryszard Terlecki co prawda zwrócił parlamentarzystce uwagę, ale nie wyłączył jej mikrofonu.O tym, że Krystyna Pawłowicz często nie przebiera w słowach wiemy nie od dziś. Przedstawicielka partii Jarosława Kaczyńskiego lubi podgrzewać emocje w mediach społecznościowych, ale tym razem pokusiła się o mocne wystąpienie w Sejmie.I posunęła się o krok za daleko. – Wybory były demokratyczne. PiS wygrało te wybory, a wy nie pogodziliście się z wynikami wyborów. Wasza postawa jest postawą faszystów!– wypaliła posłanka z mównicy.Po słowach o "faszystach" można było usłyszeć oburzenie ze strony opozycji. Fragment wystąpienia Pawłowicz opublikowała na Twitterze Agnieszka Pomaska z PO. "Twarz PiSu z mównicy nazywa opozycję faszystami. Marszałek nie reaguje. Powaga Sejmu" – napisała w swoim poście.Wicemarszałek Ryszard Terlecki co prawda zwrócił parlamentarzystce uwagę, by nie używała obraźliwych sformułowań. Pawłowicz nic sobie jednak z tego nie robiła. Miała nadal włączony mikrofon i mogła przemawiać dalej.Pawłowicz w swoim wystąpieniu tak zażarcie broniła prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. – Podważacie za granicą znaczenie polskiego Trybunału, poniżacie Polskę, sprzeniewierzacie się ślubowaniu. Takie postawy zajmowali sędziowie zbuntowani przeciwko legalnie wybranej władzy – kontynuowała Pawłowicz.