Dlaczego nie działa Facebook i Instagram? Firma Zuckerberga się tłumaczy

Facebook i Instagram nie działają. Doszło do globalnej awarii. • Fot. Pexels

ie możecie zalogować się na Facebooka i Instagrama? Podobny problem ma teraz wielu użytkowników portalu z na całym świecie. Doszło bowiem do globalnej awarii.Użytkownicy Facebooka Instagrama zgłaszają problemy m.in. z publikowaniem postów oraz dostępem do aplikacji Messenger, która jest powiązana z Facebookiem. W sieci nie brakuje wpisów zaniepokojonych internautów, którzy pod hasztagiem #FacebookDown pytają, co się stało.Przedstawiciele Facebooka zabrali głos i poinformowali, że rzeczywiście niektórzy mogą mieć problem z dostępem do portalu. "Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy mają problemy z dostępem do rodziny aplikacji Facebook. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu tak szybko, jak to możliwe" – podkreślono na Twitterze.Na razie nie wiadomo, jak długo internauci będą musieli czekać, aż Facebook i Instagram zaczną działać normalnie.