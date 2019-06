Nie tylko Birgfellner. Opisano historię kolejnego inwestora, który chciałby zapomnieć o współpracy ze Srebrną

Gerald Birgfellner domaga się wypłaty pieniędzy za usługi dla spółki Srebrna. Wirtualna Polska opisuje sprawę firmy Metropol kojarzonej z izraelskim kapitałem. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ie tylko austriacki biznesmen może czuć się rozczarowany współpracą ze Srebrną. Wirtualna Polska opisuje historię firmy Metropol kojarzonej z izraelskim kapitałem. Spółka chciała postawić biurowiec, w którym mieściłaby się nowa siedziba PiS. Jednak ludzie ze Srebrnej mieli tę inwestycję zablokować.

O historii Geralda Birgfellnera słyszeli dzięki "taśmom Kaczyńskiego" wszyscy. Austriak twierdzi, że został oszukany przez Jarosława Kaczyńskiego . Biznesmen, którego reprezentuje Roman Giertych, domaga się wypłaty pieniędzy za usługi, które miał wykonać w ramach przygotowania inwestycji dla spółki Srebrna. Teraz Wirtualna Polska opisała historię innego biznesowego przedsięwzięcia.



Chodzi o budynek nowej siedziby PiS, który planowano postawić przy ul. Nowogrodzkiej – podaje portal. – Były pieniądze, wizja i projekt biurowca, ale ludzie ze Srebrnej nam to zablokowali – powiedział WP jeden z pomysłodawców budowy biurowca przy ul. Nowogrodzkiej 84/86.



Właścicielem obecnego budynku jest firma Metropol. To biznes kojarzony z izraelskim kapitałem, inwestujący w nieruchomości biurowe i magazyny. Przyległa działka natomiast należy do spółki Srebrna. Jednak ze względu na trudne relacje obu stron nie doszło do zrealizowania budowy 7-kondygnacyjnego biurowca.Metropol ma do dziś pokazywać plany inwestycji, która została zaprezentowana w 2011 roku. Niemniej jednak dziś menedżerowie firmy chcieliby raczej pozbyć się nieruchomości – informuje WP. Budynek już latem 2018 roku wystawiono na sprzedaż. Według nieoficjalnych informacji portalu jego cena to 7 mln euro. Jednak ma uchodzić za niesprzedawalny.Przedsiębiorstwo unika komentowania sprawy. – Nie chcemy dziennikarskiego śledztwa w tej sprawie. Prezes Moshe Mor nie będzie komentował – powiedziała przedstawicielka Metropolu.Wciąż ma tlić się bowiem spór wokół siedziby PiS. Jednak – według WP – nikt z Metropolu nie odważył się wystąpić przeciwko Kaczyńskiemu tak, jak zrobił to Gerald Birgfellner. Projektowany biurowiec pozostanie raczej w sferze niezrealizowanych pomysłów.Zapytano też o sprawę przedstawicielkę Srebrnej. – Nie pamiętam żadnych faktów z relacji z Metropolem. Proszę raczej zwrócić się do Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego – ucięła rozmowę Barbara Czabańska, prezes spółki Srebrna Media. Z kolei Instytut nie odpowiedział na pytania ani na prośbę o kontakt.źródło: Wirtualna Polska