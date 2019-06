Stanowcza reakcja UE na niezdecydowanie Brytyjczyków. Wylali na nich kubeł zimnej wody

Brytyjczycy chcą opóźnić Brexit. Ale musi się na to zgodzić reszta UE. • Fot. screen ze strony YouTube.com / Guardian News

rytyjski parlament przegłosował w czwartek uchwałę o opóźnieniu Brexitu. Jednak Brytyjczycy długo nie musieli czekać na stanowczą odpowiedź z Brukseli. Niczym zimny prysznic spadły na Londyn słowa o tym, że sama uchwała parlamentu brytyjskiego nie wystarczy. Na taki krok muszą się zgodzić... wszystkie państwa członkowskie UE.Jedno jest pewne – Brytyjczykom nie uda się wyjść z Unii Europejskiej "po angielsku". Zamieszanie, jakie robią wokół Brexitu budzi na przemian irytację i wesołość. W zależności od tego, co tam akurat się dzieje po drugiej stronie kanału La Manche.W czwartek Izba Gmin najpierw odrzuciła wniosek o przeprowadzenie ponownego referendum w sprawie opuszczenia wspólnoty. Jakiś czas później deputowani podjęli kolejną decyzję – chcą opóźnić Brexit, by w między czasie można było wynegocjować warunki rozwodu z Unią Ale tak jak do tanga, tak i do walca angielskiego potrzeba dwojga. Tym "drugim" w zaistniałej sytuacji jest Bruksela, która także ma coś do powiedzenia. I właśnie z tej strony spadł zimny prysznic na Londyn – Komisja Europejska przypomniała, że wniosek o przedłużenie wykonania art. 50 wymaga jednomyślnej zgody ze strony wszystkich 27 państw członkowskich.Jednocześnie podkreślono, że podczas rozpatrywania tego wniosku priorytetem będzie dobro Unii Europejskiej, a nie dobre samopoczucie polityków nad Tamizą. Choć trzeba przyznać, że o to ostatnie dba nieco przewodniczący Rady Europejskiej. Donald Tusk zapowiedział, że podejmie działania mające na celu przedłużenie rozmów dotyczących Brexitu.