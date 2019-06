Nici z ucieczki do Brukseli? W PiS możliwy zwrot ws. kandydatury Zalewskiej

Podobno kandydatura Anny Zalewskiej do Europarlamentu wcale nie jest pewna. Dla PiS chaos w systemie edukacji i protesty nauczycieli to większy problem niż partia rządząca była skłonna przyznać. • Fot. Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta

nna Zalewska w samym środku edukacyjnego chaosu zdecydowała się na desant do Brukseli. Minister edukacji – jak przekonywała niedawno – nie ma sobie nic do zarzucenia. Jednak, jak podaje "Newsweek", start Zalewskiej jako wrocławskiej jedynki dziś już wcale nie jest taki pewny.Według tygodnika pojawiają się plotki, że jednak reforma edukacji i protesty nauczycieli to większy problem niż Prawo i Sprawiedliwości chciałoby przyznać. A jedynka dla Anny Zalewskiej we Wrocławiu ma ponownie być rozpatrywana. Nazwisko Anny Zalewskiej dość niespodziewanie pojawiło się na liście PiS do Parlamentu Europejskiego. Tak jak inni czołowi politycy PiS – Joachim Brudziński, Beata Mazurek, Beata Szydło i wielu innych – zdecydowała się na desant do Brukseli.W przypadku Zalewskiej szczególnie dziwić musi to, że na wyjazd do Brukseli decyduje się w samym środku edukacyjnego chaosu, za który jest jako minister edukacji narodowej odpowiedzialna. Oburzenie z powodu planowanej ucieczki z tonącego okrętu wyrażają rodzice i nauczyciele . Ich zdaniem jeśli PiS planuje, że schowa Zalewską, to ten manewr się nie powiedzie. desant do Brukseli i pozostawienie resortu tuż przed kumulacją roczników w szkołach średnich pytał minister Konrad Piasecki w TVN24. Odpowiedź Zalewskiej można jednak traktować niemal jak akt samouwielbienia. – Wszystko zostało już zaplanowane. Mam znakomitych wiceministrów i kuratorów. Każda moja reforma była udana – argumentowała próbę wejścia do europejskiej polityki.źródło: " Newsweek