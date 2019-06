"Plotki wzbudzają zainteresowanie i dyskusję". Rzecznik Samsunga o przeciekach technologicznych i fake newsach [wywiad]

Gorączka związana z Galaxy S10 trwa w najlepsze • Fot. Instagram.com/sandrachiam

laf Krynicki, rzecznik prasowy polskiego oddziału firmy Samsung, odpowiada nam na niezbyt wygodne pytania – od kwestii przecieków, które miały miejsce przed premierą smartfona Galaxy S10, poprzez fake newsy, aż po klauzule poufności, wręczane dziennikarzom. Z rozmowy dowiesz się również, czy w świecie pralek dochodzi do wielkich rewolucji technologicznych.Mimo, że w sieci można było znaleźć komentarze pt: "po co w ogóle wielka konferencja w Londynie, skoro wszystko już wiemy o nowym modelu”, to jestem przekonany, że większość do samego końca nie była pewna, co zostanie pokazane na scenie. Niezależnie od tego, czy ta cała masa plotek była prawdziwa,czy nie.Spójrzmy też na świat sportu – dobre podgrzanie atmosfery powoduje, że właściwe wydarzenie smakuje dużo, dużo lepiej. W moim świecie – świecie nowych technologii – plotki mocno rozpalają wyobraźnię.Plotka, niezależnie skąd pochodzi, powoduje, że ludzie mówią i dyskutują o danym urządzeniu czy rozwiązaniu, żyją domysłami. A wiadomo, że nic nie działa na nas tak mocno, jak wyobraźnia.Zdarzają się raczej niekontrolowane przecieki, wynikające z braku roztropności.Plotki wzbudzają zainteresowanie i dyskusję. Pamiętajmy też, że przynoszą one całą masę informacji zwrotnych. Na co dzień współpracuję z mediami świata technologicznego, ekspertaki z najwyższej półki. Znają się na rzeczy, a ich komentarze są niezwykle cenne.Tak czy inaczej, każdej marce zależy na tym, aby wokół nowego produktu zrobić jak najwięcej szumu. Oczywiście nie dotyczy to wyłącznie branży elektronicznej. Spójrzmy na rynek motoryzacyjny.Z jednej strony producenci mocno maskują samochody przedprodukcyjne, z drugiej niemal zawsze się o nich mówi, stara się za wszelką cenę odgadnąć, jak taki pojazd będzie finalnie wyglądał.Galaxy Fold po raz pierwszy został przez nas pokazany w San Francisco w listopadzie zeszłego roku. To był spory news dla świata technologii. Nie można było go wtedy wziąć do ręki i był też po części zamaskowany.To budziło domysły i dyskusje, które zresztą trwają do dziś. W Barcelonie podczas targów MWC pokazaliśmy ten model publiczności, ale tylko w gablocie.Natomiast o tym, że Galaxy Fold zostanie pokazany w Londynie podczas premiery Galaxy S10, dowiedziałem się już na samej konferencji, jak wszyscy.Czasami udaje nam się nam udostępnić mediom urządzenia przed oficjalną premierą. Dla mediów ważny jest news. Chodzi o to, aby informacja pojawiła się w tym samym czasie u wszystkich, a nie tylko w jednej, wybranej redakcji.Mnie cieszy to, że pełne publikacje w polskich mediach pokazują się w tym samym czasie, co w mediach np. amerykańskich, zaraz po zniesieniu embarga. Polski czytelnik otrzymuje informacje pochodzące od polskich dziennikarzy, nie musi na nic czekać.Uważam, że fake news z założenia jest zły, bo wprowadza opinię publiczną w błąd. Co innego, jeśli ktoś na podstawie zebranych informacji stara się pokazać, jak np. może wyglądać nowe urządzenie lub jakie może mieć parametry.Nie chcę komentować tego, co robi konkurencja. My skupiamy się na tym, co jest ważne dla naszego klienta.W biznesie i innowacjach nie ma rzeczy niemożliwych. Spójrzmy znów na branżę motoryzacyjną: ktoś zapyta, gdzie tu jest jeszcze miejsce na prawdziwe innowacje, skoro wszędzie mamy do czynienia z czterema kołami i silnikiem?Okazje się, że jest tej przestrzeni mnóstwo. Nie dość, że zaraz będziemy jeździć samochodami elektrycznymi, to pewnie też w pełni autonomicznymi. Mówi się też, że samochód będzie po prostu usługą.Zawsze można coś zrobić lepiej albo inaczej. Uwielbiam przykład pralek Samsunga . Najpierw wymyśliliśmy coś takiego jak EcoBubble, czyli generator piany, bo pierze się w pianie, a nie proszku. Później zaprojektowaliśmy drzwiczki do drzwiczek, bo okazało się, że zaraz po uruchomieniu pralki zawsze znajdzie się tajemnicza skarpetka, która nie trafiła do bębna. Dzięki naszemu rozwiązaniu taką skarpetkę, ale i nie tylko, można dorzucić bez zatrzymywania pralki.A rok temu zrobiliśmy bęben, który składa się z dwóch części, kręcących się w przeciwstawnych kierunkach. Efekt? Pranie można zrobić niemal dwukrotnie szybciej.I tak jest ze wszystkim. Wszystko może być lepsze. I właśnie dlatego kocham świat nowych technologii i Samsunga. Jeszcze dużo przed nami.