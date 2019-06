Trzaskowski stawia Rabieja do pionu po słowach o związkach partnerskich. Wydał mu polecenie

Rafał Trzaskowski skrytykował wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja po jego wypowiedzi o chęci zalegalizowania związków osób jednej płci. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

aweł Rabiej udzielił kontrowersyjnego wywiadu, w którym wyjawił swoje oczekiwania co do legalizacji związków partnerskich. Jednym z następnych kroków miałaby być prawna możliwość adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Słowa polityka Nowoczesnej skomentował już jego przełożony w stołecznym ratuszu, prezydent Rafał Trzaskowski.Paweł Rabiej, który pozostaje w związku z innym mężczyzną, kilka miesięcy temu wyznał, że brakuje mu dziecka . W piątkowym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" rozwinął tę myśł. Przekonywał, że w Polsce należy wprowadzić legalizację związków osób jednej płci . To będzie jednak tylko pierwszy krok.– Najpierw wprowadźmy związki partnerskie, potem równość małżeńską, a na koniec przyjdzie czas na adopcję dzieci – wyliczał kolejne rozwiązania, jakich by oczekiwał Rabiej. Czy wiceprezydent Warszawy poszedł za daleko?"Działaniom Warszawy przyświeca walka z brakiem tolerancji. Wypowiedzi wykraczające poza program Koalicji Europejskiej mogą zniszczyć nasz wysiłek w walce z nienawiścią. Poleciłem wiceprezydentowi P. Rabiejowi zajęcie się wyłącznie zadaniami, które mu wyznaczyłem" – napisał prezydent Warszawy na Twitterze.Słowa polityka Nowoczesnej skrytykował też Roman Giertych . "Czy ktoś jeszcze uważa, że temat LGTB, to dobry temat na wybory? Każdy kto promuje ten temat, to obiektywnie przyjaciel J. Kaczyńskiego i PiS. Nawet jeżeli motywy jego działania są inne" – stwierdził na Twitterze. I dołączył dane, które mają pokazywać, że prawie dwa razy więcej osób jest przeciwko lekcjom dotyczących LGBT niż tych, którzy je popierają.