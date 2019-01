Rabiej marzy o prawdziwej rodzinie. Po tym wyznaniu na wiceprezydenta wylał się hejt

Paweł Rabiej wyznaje, że do pełni rodzinnego szczęścia brakuje mu dziecka. Jednak żyjąc w związku homoseksualnym nie ma w Polsce szans na adopcję. • Fot. Instagram / michalcessanis

aweł Rabiej nie kryje się ze swoim homoseksualizmem. Wiceprezydent Warszawy wyznaje, że żyje w związku z mężczyzną i jest szczęśliwy. Mówi, że jedno, czego mu w życiu brakuje, to dziecko, ale na adopcję w Polsce nie ma szans. Po tym wyznaniu w rozmowie z Magdaleną Rigamonti na Rabieja i jego partnera w internecie wylał się hejt. Wiele wpisów nie nadaje się do cytowania."Brakuje mi potomka" – stwierdził w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" Paweł Rabiej. Wiceprezydent Warszawy ma jednak świadomość, że polskie prawo nie dopuszcza, by homoseksualne pary mogły adoptować dziecko. Rabiej i jego partner nie mogą się z tym pogodzić.Polityk wspomina w wywiadzie, że gdy już dokonał coming outu, na korytarzu w Sejmie podszedł do niego Paweł Kukiz , który powiedział, że generalnie przeciwko gejom nic nie ma, ale ta adopcja to nie przejdzie. "To jest myślenie powszechne, wynikające ze stereotypów. Jak geje, to znaczy, że będą krzywdzić dzieci" – ironizuje polityk.Jednocześnie jednak Rabiej przestrzega innych homoseksualistów. "Zalecalibyśmy gejom ostrożność w podejmowaniu decyzji o dziecku" – stwierdził polityk, który tłumaczy, że wychowanie dziecka to olbrzymia odpowiedzialność.Na Twitterze aż zaroiło się od niewybrednych żartów z Pawła Rabieja i Michała Cessanisa Paweł Rabiej został wiceprezydentem Warszawy , choć pierwotnie miał się ubiegać o fotel prezydenta. Ostatecznie jednak wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej został Rafał Trzaskowski, który w pierwszej turze wyborów samorządowych pokonał Patryka Jakiego. Rabiej wpierał kampanię Trzaskowskiego jako kandydat na jego zastępcę.źródło: dziennik.pl