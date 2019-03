Pokojowa nagroda Nobla dla Kim Dzong Una. Istnieje świat, w którym jest to możliwe

Fot. Wikipedia / Ryuugakusei

yktatorzy nie powinni być zabawni. Mało kto potrafi jednak powstrzymać sarkastyczny uśmieszek na widok pulchnej twarzy Kim Dzong Una pozdrawiającego setki histerycznie rozentuzjazmowanych towarzyszy i towarzyszek podczas pochodu pierwszomajowego.

Niewielu potrafi również z kamiennym wyrazem twarzy przeczytać newsa o frekwencji wyborczej, która wyniosła 99,9 procent , a to tak naprawdę jeden z subtelniejszych przejawów północnokoreańskiego absurdu. Chcecie naprawdę się pośmiać? Zacznijcie od sprawdzenia ich strony internetowej.



Ambasada Korei Północnej w Warszawie

Pod adresem krld.pl znajduje się prawdziwa gratka dla poszukiwaczy internetowych skansenów. Ten, utrzymany w estetyce Windowsa 3.11, jest dodatkowo wypełniony dokładnie tymi atrakcjami, których moglibyście oczekiwać po stronie administrowanej przez człowieka czerpiącego informacje o świecie z dziennika prowadzonego przez „Pink Lady”.

Kadr ze strony www.krld.pl

Tajemnice Korei To głównie kobiety prowadzą stragany, sprzedają jedzenie, zajmują się importem i eksportem na małą skalę albo wynajmują rodziny dom na godziny zakochanym parom. Wszystko to ma z kolei wpływ na rolę kobiet w społeczeństwie, a także na liczbę rozwodów.

Fot. Pixabay.com / 589724

Artykuł powstał we współpracy z Grupą Wydawniczą Foksal.

Mamy więc życzenia z okazji majowych świąt („Towarzysze i Towarzyszki!Z okazji Wspaniałego Święta Pierwszego Maja, w imieniu wszystkich wolnych, zjednoczonych ludzi pracujących dla wspólnego dobra narodu i głoszących rewolucyjne socjalistyczne idee”). Mamy też program telewizyjny, składający się z bloków informacyjnych i przerywników patriotyczno-muzycznych, a także najświeższe relacje wideo z udziału najwyższego przywódcy w różnorodnych akcjach propagandowych, znaczy — motywacyjnych.Polska jest jednym z niewielu krajów, w których władze z Pjongczangu mają swoją reprezentację. Jeśli chodzi o Europę, strony stworzone w podobnej estetyce mają jeszcze tylko Bułgaria, Czechy, Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania. Pytanie, czym owocuje utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z komunistycznym? Bo nie chodzi raczej o płynny przepływ międzynarodowej myśli technicznej.W Polsce ukazała się niedawno książka, która w odróżnieniu od wielu pozycji na temat kraju Kima, dość mało miejsca poświęca rozbieraniu na czynniki pierwsze politycznych zależności, w jakie uwikłany jest komunistyczny reżim. „Tajemnice Korei” opowiada o tamtejszym życiu z bardziej „lifestylowej” perspektywy.Stwierdzenie to trzeba jednak brać w spory nawias, bo omawiane przez Daniela Tudora i Jamesa Pearsona zagadnienia z typowo zachodnimi modowo-plotkarskimi rozterkami nie mają dużo wspólnego.Zamiast rozważać bowiem różnice pomiędzy stylem ubierania się poszczególnych grup społecznych, dostajemy informację o tym, że Koreanki przyłapane na ulicy w spodniach typu „dzwony” mogą zostać skierowane do specjalnego obozu pracy (choć na tego typu akty tekstylnej dywersji patrzy się ostatnio przez palce — inna sprawa, gdyby dżinsy były obcisłe, albo, nie daj Kimie, niebieskie).Z drugiej strony, uważny czytelnik dostrzeże pomiędzy wierszami „Tajemnic Korei” pewne nawiązania do trendów uniwersalnych. Okazuje się na przykład, że nawet w Korei mamy do czynienia ze swego rodzaju feministyczną rewolucją:Koreańskie równouprawnienie ma inne niż na zachodzie podłoże. Chodzi nie tyle o to, aby żyć godnie na tych samych zasadach, co mężczyźni — raczej o to, aby żyć w ogóle: „Co niezwykle ważne głód przyczynił się do emancypacji północnokoreańskich kobiet, które zaczęły aspirować do czegoś więcej niż tylko rola gospodyń domowych” — czytamy w „Tajemnicach Korei”.W latach 1994-1998 klęska głodu zabiła od 200 tysięcy do 3 milionów obywateli.Okres świąteczny to żniwa dla kulturoznawców i socjologów. Japońskie świętowanie wigilii fastfoodowym kubełkiem kurczaków z Kentucky jest jednak niczym w porównaniu z prezentowym zapotrzebowaniem, jakie Koreańczycy zgłaszają z okazji obchodów nowego roku. Najbardziej popularnym i pożądanym prezentem jest bowiem metaamfetamina. Jak informuje Radio Free Asia, większość młodych Koreańczyków nie wyobraża sobie, że na obchodach jednego z najważniejszych świąt w roku pojawi się bez podarunku w tej właśnie postaci.— Narkotyki to najpopularniejszy prezent. W okresie świątecznym dostawcy nie nadążają z realizacją zamówień — potwierdza źródło cytowane przez RFA. — Kiedyś handel odbywał się potajemnie. Dzisiaj nikt już nie przejmuje się dyskrecją w tej kwestii — dodaje.Producenci metaamfetaminy są w Korei Północnej karani śmiercią. Ryzyko odstrasza niewielu. Brak jakichkolwiek innych perspektyw tak szybkiego i tak dużego zarobku to pokusa, której trudno się oprzeć.Prawdopodobieństwo, że ktokolwiek z Komitetu Noblowskiego wymówi nazwisko przywódcy Korei Północnej na głos podczas dyskusji nad nominacjami, jest niewielkie — ale teoretycznie istnieje. I tego postanowiła trzymać się północnokoreańska propaganda.Po spotkaniu z prezydentem USA, Donaldem Trumpem, w Wietnamie i zerwanych rozmowach na temat całkowitego rozbrojenia nuklearnego odtrąbienie zwyczajowego sukcesu okazało się na tyle problematyczne, że trzeba było wytoczyć najcięższe działa.Obywatele zaczęli więc otrzymywać „materiały edukacyjne”, z których wynika, że najwyższy wódz ma spore szanse na wygraną . Problem w tym, że Koreańczycy z Północy nie mogą po prostu wpisać hasła „Pokojowa Nagroda Nobla” w wyszukiwarce, żeby dowiedzieć się, jak bardzo Kim Dzong Un się do niej nie kwalifikuje — dostęp do internetu jest w tym kraju nielegalny.Korea Północna to państwo, w którym znajduje się obóz pracy o powierzchni trzy razy większej niż stolica USA . Przetrzymywanych jest w nim 20 tys. osób — zarówno skazanych, jak i ich rodzin.W tych rzadkich momentach, gdy życiem za jedną z ostatnich żelaznych kurtyn na świecie zaczynają interesować się masy, a nie tylko garstki rozsianych po świecie aktywistów na rzecz ochrony praw człowieka, warto mieć się na baczności. Wtedy robi się trochę śmieszno, trochę straszno, jakby powiedział klasyk. I tu właśnie tkwi problem — z jednej strony się z tej reżimowej gimnastyki podśmiewamy, z drugiej — raz na jakiś czas wpadamy w zadumę nad losem „tych biednych ludzi”. Sytuacja w Korei nie zmieni się, jeśli dalej będziemy pozostawać w takim poznawczym rozkroku.