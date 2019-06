Brejza ogłosił niespodziewaną decyzję ws. politycznej przyszłości. "Trzeba odsunąć PiS od władzy"

Krzysztof Brejza ogłosił, że wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu kujawsko-pomorskiego. Decyzję poseł PO motywuje potrzebą odsunięcia PiS od władzy. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

K





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rzysztof Brejza ogłosił, że wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Poseł PO, znany z ujawniania finansowych nieprawidłowości w obozie "dobrej zmiany", swoją niespodziewaną decyzję ogłosił na Twitterze. "Trzeba odsunąć PiS od władzy, a pierwszy etap tego boju to eurowybory" – motywuje swoje polityczne plany we wpisie."Postanowiłem wystartować do PE. Wszystkie ręce na pokład. Cel jest jasny: Polska wolna i silna w Europie." – napisał poseł PO, który wystartuje do Europarlamentu w barwach Koalicji Europejskiej.Brejza wystartuje z okregu kujawsko-pomorskiego. Ujawnił to w odpowiedzi na pytanie użytkownika Twittera. Decyzja o starcie do PE wzbudziła mieszane odczucia. Jedni gratulowali, inni żałowali, że zabraknie go w polskiej polityce."Pan jest potrzebny tutaj, w Polsce, żeby dalej tropić niegodziwości rządzących...w PE rozmyje się Pan w biurokratycznej machinie" – napisał komentujący wpis parlamentarzysty PO.Krzysztof Brejza trafił na pierwsze strony gazet i czołówki portali internetowych za sprawą ujawniania finansowych afer PiS i rządu. Pokazywał miedzy innymi wielokrotnie bulwersującą opinię publiczną skalę nagród w rządzie Beaty Szydło . Ostatnio jednym zdjęciem na Twitterze obalił narrację Jarosława Kaczyńskiego o braku związków spółki Srebrna z Prawem i Sprawiedliwością. Dorota i Krzysztof Brejzowie pierwszego wspólnego wywiadu udzielili naTemat. Opowiedzieli w nim o kulisach politycznej działalności.