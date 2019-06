Jest nowy szef TVP Info. To zaufany człowiek Jacka Kurskiego

Krystian Kuczkowski uznawany jest za człowieka Jacka Kurskiego. • Fot. screen z twitter.com/tvpinfo

W

czorajsze zmiany z zarządzie Telewizji Polskiej to tylko część nowości u publicznego nadawcy. Portal dorzeczy.pl podał, że pojawił się też nowy szef TVP Info. Został nim Krystian Kuczkowski, zaufany człowiek prezesa TVP.Informację o nowym szefie kanału informacyjnego TVP mają pochodzić z dzisiejszego kolegium TVP Info. Prawicowy portal zaznacza, że nowy szef kanału "uchodzi za człowieka ze środowiska Jacka Kurskiego", do którego prezes TVP ma zaufanie.Krystian Kuczkowski od miesiąca pełnił obowiązki wiceszefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ds. TVP Info. Zastąpił na tym stanowisku Grzegorza Pawelczyka, który w połowie stycznia odszedł z TVP wraz z Klaudiuszem Pobudzinem.Nowy szef TVP Info ze swoim obecnym pracodawcą związany jest od 11 lat. Był m.in. reporterem i wydawcą serwisów informacyjnych.Przypomnijmy, w czwartek doszło do zmian w zarządzie TVP . Odwołany został Maciej Stanecki, będący do tej pory drugą osobą po prezesie Kurskim reprezentującą telewizję. Do władz spółki powołani zostali Marzena Paczuska i Piotr Pałka. Zmiany miały być wymuszone przez prezydenta Andrzeja Dudę źródło: dorzeczy.pl