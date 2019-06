KOD wesprze Koalicję Europejską w wyborach do PE. Ogłosili konkretną deklarację

Małgorzata Filiks obiecała wsparcie dla KE w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

ielka mobilizacja sił i walka o jak największą frekwencję – takie działania zapowiada jedna z liderek KOD Magdalena Filiks. Cel jest oczywisty – Komitet chce wesprzeć Koalicję Europejską w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego i przyczynić się do porażki Prawa i Sprawiedliwości.– KOD wesprze swoimi działaniami w całej Polsce Koalicję Europejską – oświadczyła Magdalena Filiks podczas sobotniej konwencji Komitetu. To oznacza, że zjednoczona opozycja może liczyć na obrońców demokracji, mających duże doświadczenie w różnego rodzaju akcjach ulicznych.Komitet powstał krótko po wyborach parlamentarnych, gdy PiS przystąpił do demontażu systemu demokratycznego w Polsce. Manifestacje w obronie wolnych mediów, wolnych sądów, czy niezależności Trybunału Konstytucyjnego przyciągały dziesiątki tysięcy ludzi w całej Polsce.Później zaczęły się problemy z rozliczeniem pieniędzy, jakie wpływały na konta komitetu, szef ruchu Mateusz Kijowski musiał zrezygnować ze swojej funkcji. I choć KOD w ostatnich miesiącach sporo stracił na znaczeniu , to wciąż zrzesza wielu działaczy, których zaangażowanie i doświadczenie jest trudne do przecenienia.Pozostaje otwartym pytanie, czy wsparcie KOD dla KE to wzmocnienie, czy przez skojarzenia z postacią Kijowskiego będzie dla niej raczej niepotrzebnym obciążeniem.