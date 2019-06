"Teraz pora na męża". Michał Wiśniewski skomentował swój czwarty rozwód

Dominika Tajner-Wiśniewska była czwartą żoną Michała Wiśniewskiego. • Fot. Instagram.com / Dominika Tajner-Wiśniewska

Bartosz Świderski

ichał Wiśniewski próbował na antenie TVP w zabawny sposób skomentować swój czwarty rozwód. Jednak jego żonie chyba nie jest do śmiechu. Dominika Tajner-Wiśniewska nie kryje zdziwienia i smutku.Mógł zaśpiewać cover piosenki "Sny o dolinie", zaczynającej się od słów "znowu w życiu mi nie wyszło", zamiast tego Michał Wiśniewski postanowił być dowcipny. Piosenkarz i lider zespołu "Ich Troje" skomentował swój czwarty rozwód słowami: "to była ostatnia żona i teraz pora na męża".Było to nawiązanie do dawnej stylizacji Wiśniewskiego , w jakiej wystąpił w teledysku do piosenki ""Walczyk bujaj się", w której kobiecy makijaż i fryzurę. Teledysk przypomniano w programie TVP "To był rok", w którym Wiśniewski wystąpił jako gość programu. Plotki o rozwodzie pojawiły się po pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami". Podobno Michał Wiśniewski miał być zazdrosny o Dominikę Tajner-Wiśniewską w ramionach tancerza. Tydzień później, ku zaskoczeniu żony złożył w sądzie dokumenty w sprawie rozwodowej.