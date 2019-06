"Paweł, nie damy cię zaszczuć". Mocne słowa Szłapki o Rabieju i koalicji

Paweł Rabiej stał się w ostatnich dniach wrogiem numer jeden polskiej prawicy. PiS wykorzystuje wywiad z wiceprezydentem Warszawy do ataku na środowiska LGBT. • Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

dam Szłapka zapewnia, że Koalicja Europejska nie musi wpisywać na sztandary wszystkich haseł głoszonych przez poszczególnych koalicjantów. Jednak jedno hasło jest wspólne – to obronna różnorodności. W tej walce KE ma nie pozwolić na zaszczucie Pawła Rabieja, którego atakują ludzie "dobrej zmiany"."Chorzy z nienawiści do różnorodności ludzie nie rozumieją, że w koalicji mogą być rożne wrażliwości i poglądy. Nie musi to oznaczać wpisania wszystkich poglądów w program koalicji" – napisał na Twitterze Adam Szłapka z Nowoczesnej. To odpowiedź na zarzuty prawicy, która cały czas nie może uwierzyć w koalicję liberałów, socjalistów i ludowców.Jednak Szłapka poszedł dalej. Zapewnił Pawła Rabieja, że ani on, ani koledzy z Koalicji Europejskiej nie pozwolą na to, żeby ludzie prawicy zaszczuli wiceprezydenta stolicy Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński w odpowiedzi na wywiad Rabieja w "DGP" zaczął krzyczeć "wara od naszych dzieci" na ostatniej konwencji PiS. Punktem spornym jest warszawska deklaracja LGBT+ , jaka dla PiS stała się w ostatnich dniach największym złem, które krytykuje na każdym kroku.Paweł Rabiej w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" opowiedział o swoich planach związanych z legalizacją małżeństw tej samej płci. Polityk zapytany o swój związek z innym mężczyzną, odparł, że chciałby, aby państwo sformalizowało jego związek. Najwięcej emocji budzi jednak jego wypowiedź o adopcji dzieci przez homoseksualistów.