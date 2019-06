TVN mocno zaskoczył telewidzów. Nowy "Big Brother" jest... kobietą!

W niedzielę wystartowała nowa edycja programu Big Brother. Okazało się, że Wielki Brat jest kobietą. • Fot. Screen / TVN7

ego chyba nikt się nie spodziewał. Największą niespodzianką przygotowaną na starcie nowej edycji programu "Big Brother" okazuje się to, że Wielki Brat jest... kobietą. Reakcje widzów dalekie są od entuzjazmu.W niedzielę o godz. 20:00 rozpoczęło się przedstawianie kandydatów, którzy marzą o tym, by dać się zamknąć w domu Wielkiego Brata. Selekcja była początkiem nowej edycji programu "Big Brother" , który po 11 latach wrócił do Polski.Już na początku widzowie przeżyli niemały szok, bowiem szybko okazało się, iż Wielki Brat jest... kobietą. Reakcje internautów były różne, od zachwyty po szok i niedowierzanie."Tylko szurnięty TVN mógł wymyślić, że ' Big Brother' jest kobietą" – napisała jedna z osób komentujących "płeć" Wielkiego Brata. "Mi tam nie przeszkadza że Big Brother ma kobiecy głos" – komentują jednak inni telewidzowie.Pierwszą edycję "Big Brothera" zrealizowano w Holandii w 1999 r. W programie pokazywane są najciekawsze momenty życia uczestników, którzy mieszkają we wspólnym domu i wykonują polecenia Wielkiego Brata. Co tydzień lub dwa nominują kolejnych uczestników, którzy mają odpaść z rywalizacji.Słynne reality show powraca do Polski po 11 latach przerwy. Wiosną stacja TVN7 pokaże kolejną edycję Big Brothera. Za produkcję programu będzie odpowiadać Endemol Shine Polska, która produkowała poprzednie edycje reality show.