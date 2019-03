Kim jest Michał Cessanis? Po słowach Pawła Rabieja znów zrobiło się o nim głośno

Partner Pawła Rabieja jest dziennikarzem i podróżnikiem. • Fot. facebook.com/michalces

statnio znów zrobiło się głośno o Pawle Rabieju i jego orientacji seksualnej. Wszystko przez wypowiedź wiceprezydenta stolicy, który głośno powiedział o wprowadzeniu w Polsce małżeństw jednopłciowych. Przy takiej okazji od razu wraca pytanie o partnera Pawła Rabieja, Michała Cessenisa.Obecny wiceprezydent Warszawy pokazał swojego partnera rok temu, co mediom plotkarskim i tabloidom dało sporą pożywkę do prześledzenia życia obu panów. Teraz zainteresowanie wróciło z powodu słów Rabieja o wprowadzeniu małżeństw homoseksualnych w Polsce i adopcji przez nie dzieci Michał Cessanis jest dziennikarzem podróżniczy. Pełni funkcję redaktora naczelnego portalu "Na Walizkach" oraz zastępcy redaktora naczelnego magazynu "National Geographic". W przeszłości związany był z dziennikiem "Rzeczpospolita"," Ekspresem Ilustrowanym" i "Życiem Warszawy".Przez pięć lat był też ekspertem podróżniczym w programie śniadaniowym w TVP2. Jednak po publikacji wspólnego zdjęcia z Pawłem Rabiejem, telewizja narodowa zakończyła z nim współpracę . Obecnie, dziennikarz współpracuje z redakcją "Dzień dobry TVN". Jak sam mówi, był już niemal w każdym zakątków świata, a do odwiedzenia, została mu jedynie Antarktyda.Co ciekawe, Michał Cessanis jest z wykształcenia... muzykoterapeutą. Ukończył bowiem studia na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.